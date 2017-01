Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Özellikle mayıs aylarından itibaren yeniden işsizlik oranlarındaki düşüşler, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017 sonuna geldiğimizde 2016 sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir istihdam, daha azalmış bir işsizlik oranı hedefliyoruz, planlıyoruz." dedi.



İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen Müezzinoğlu, 2016'nın Türkiye için genellikle olağanüstülüklerin yoğun olduğu bir yıl olarak geçtiğini, 2017'nin daha huzurlu, daha güvenli bir yıl olmasını ümit ettiklerini söyledi.



Müezzinoğlu, 2016'da yaşanan olağanüstü gelişmelerin iş dünyasına da belirli sıkıntılar yansıttığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İşsizlik oranlarındaki artışlar son 3-4 aydır yüzde 9,7'lerden başlayarak bugün 11,8'lere geldi. Önümüzdeki 1-2 ayın içinde daha bu artışların, 2016'dan gelen rakamların artış olarak yansıyacağı gibi bir beklenti de var. Ama özellikle mayıs aylarından itibaren yeniden işsizlik oranlarındaki düşüşler, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017 sonuna geldiğimizde 2016 sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir istihdam, daha azalmış bir işsizlik oranı hedefliyoruz, planlıyoruz. O nedenle de gerek hükümet ekonomiye verdiği desteklerle gerekse bizim işsizlikle mücadelede yeni projelerimizle önümüzdeki bu zor, daralan süreci rahatlatan tedbirlerle atlatacağımız kanaatindeyim.



Bununla ilgili özellikle son 20 gündür veya yılbaşı itibarıyla başlattığımız çalışma hayatında milli seferberlik başlığı altında hem iş yerlerinin istihdam alanlarının sorunlarını paylaşabilmek ve onları minimize edebilmek hem yatırımcının, girişimcinin özgüvenini artırabilmek, onların sıkıntılarına çözüm üretebilmek hem de işsizlik oranlarını azaltabilecek veya mevcudu koruyarak artı istihdamı sağlayacak tedbirleri iller düzeyinde paylaşıyoruz. Genelde cuma günlerini buna tahsis ettik ve her cuma 12 üst düzey yöneticimiz, bakan yardımcımız, müsteşarımız, müsteşar yardımcılarımız, kurum başkanlarımız ve genel müdürlerimiz düzeyinde 5'er uzman ekipten oluşan 12 grup il ziyaretlerini yapıyorlar. Bugün itibarıyla 36 ili tamamlamış olacağız. Ben de bakan olduğum dönemden bugüne 11 büyükşehir ilde bu ziyaretleri yaptım. Önümüzdeki haftadan itibaren de bu ziyaretleri özellikle büyükşehirler merkezli olmak üzere gerçekleştirmeye devam edeceğim."



"Yıllık 1 milyon istihdam artışı için istikrarlı bir ekonomik yönetim, büyüyen bir ekonomi gerekli"



Mehmet Müezzinoğlu, bu ziyaretler kapsamında sorunlar, talepler ve beklentilere ilişkin görüşmeler yapıldığını, cumartesi veya en geç pazartesi günü illerden gelen talepleri kendi başkanlığında değerlendirdiklerini anlattı.



Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ziyaretlerde özellikle yine sosyal amacı ve analizlere destek versin diye o ildeki farklı iş yerlerinde çalışan ağırlıklı asgari ücretli, engelli ve beyaz yakalılardan 15-20 kişiden oluşan çalışan grubuyla bizim üst yöneticilerimizin birlikte bir öğle yemeği oluyor ve buralardan gelen talepler, sıkıntılar, sorunlar yine çalışan bazında değerlendiriliyor. Bir de çat kapı ev ziyaretleri söz konusu. Bir asgari ücretli ev ziyareti, bir emekli ev ziyareti, bir de engelli ev ziyareti yapılıyor. Hem sosyokültürel analiz yapabilmek hem de burada birebir iletişimle koşulları gözlemleyerek değerlendirmeleri alıyoruz. Bunları da aylık olarak raporlayacağız. Bugün itibarıyla bu anlamda 3'üncü haftayı gerçekleştirmiş oluyoruz.



İş gücüne katılım 2015 yılında 30 milyon, 2016 yılında 31 milyon ki bu bize şunu gösteriyor; her yıl 1 milyonluk istihdam artışı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de istikrarlı bir ekonomik yönetim, büyüyen bir ekonomi, istihdamı artıran yatırımları başarabilmemiz gerekiyor."



İstihdamda 2015'te 26 milyon 900 bin olan çalışan sayısının geçen yıl 27 milyon 300 bin olduğunu, yaklaşık 400 binlik bir artış yaşandığını kaydeden Müezzinoğlu, "Biz bunu asgari 900 binlere taşıyamadığımız için işsizlik oranımızdaki artışlar böyle her ay biraz artarak karşımıza geliyor." dedi.



Müezzinoğlu, 2015'te 10,5 olan işsizlik oranının 2016'da 11,8 olduğunu da hatırlattı.



İstihdama destek için 10 milyar TL'lik bütçe



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, işsiz sayısının 2015'te 3,2 milyon iken bugün 3 milyon 700 bin rakamının söz konusu olduğunu, buraya yaklaşık 500 bin ilave işsizin katıldığını bildirdi. Bu yılın başında istihdama destekle ilgili başlattıkları ilave ve devam eden uygulamalara bakıldığında işbaşı eğitiminde 300 bin kişiye destek vereceklerini belirten Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"300 bin kişiyi 6 ay süresince istihdam yükünü İŞKUR olarak, bakanlık olarak biz üstleniyoruz. Bunların kalıcı istihdama dönüşmesini de işverenlerimizle paylaşarak götürüyoruz. Yine bu yıl 300 bin artı istihdama destek vereceğiz. Artı istihdamda da özellikle yeni mezun olan üniversite mezunlarımıza veya ilk defa iş arayan gençlerimize, kadınlarımıza ve stratejik alanlarda iş arayanlara 'asgari ücretin yarısını bir yıl süresince biz destekleyeceğiz' diyoruz. İkinci yıl devam ettiğinde ki bunu özellikle ikinci yıla da yansıtıyoruz ki kalıcı istihdama dönüşsün, 'asgari ücretin yüzde 25'ini yine biz üstleneceğiz ve bu desteğe devam edeceğiz' diyoruz.



Sektör bazlı desteklerimiz var. Geçtiğimiz yıl özellikle turizm sektöründe yaşadık, mevsimsel iş düşüşlerini karşılayabilmek için istihdamda daralma yapmasın diye sektörlere 3 aylık süreyle asgari ücret bazında işçilerini çıkarmamak kaydıyla o istihdamı yine İŞKUR olarak biz üstleniyoruz. Yine meslek ve girişimcilik eğitim programlarında da 200 bin kişiye yaklaşık 11 ay süreli 750 milyon lira tutarında destekleri planladık, vermeye devam edeceğiz. Diğer taraftan toplum yararına olan projede de 150 bin istihdam sağlayacağız ve burada toplam 950 bin istihdama değişik boyutlarla katkı veriyoruz. Bunun toplam maliyeti 9 milyar 800 milyon lira. Yani yaklaşık 10 milyar lira bir istihdama destek kaynağı İŞKUR tarafından oluşturuldu. Burada hedefimiz 1 milyon istihdama destek vermek ve 10 milyar liralık bir bütçe ile bu desteği karşılayabilmek."



Gelecek 1-2 aylık sıkıntıyı atlattıktan sonra Türkiye'nin, yeniden ekonomik olarak büyümesini artıran sürece gireceğini ümit ettiklerini dile getiren Müezzinoğlu, "Reel olarak bizim büyümemizi yüzde 5'lerin üzerine taşımamız gerekiyor. Yüzde 5'lerin üzerine taşıyabildiğiniz bir ekonomi ancak işsizlik oranlarını hedeflediğimiz yüzde 7'lerin altına indiren bir süreci sağlayabilir. Yoksa ekonomimizin büyümesi bu yıl olduğu gibi yüzde 3'lerde olduğu zaman bizim işsizlik oranlarımızı azaltabilme, düşürebilme şansımız çok fazla olmaz. Ama 2016 gibi olağanüstülükleri de önümüzdeki dönemlerde açıkçası beklemiyoruz. İnşallah da olmayacaktır." şeklinde konuştu.



"Olağanüstü bir aksilik olmazsa mart ayı itibarıyla büyükanne projesini başlatmış olacağız"



Mehmet Müezzinoğlu, gündemlerinde Esnaf Ahilik Sandığı olduğunu, bu fonu şubat sonuna kadar veya mart ayında, işçi-işveren davalarını azaltabilecek arabuluculuk kurumunu da ilerleyen süreçte yasalaştırmayı hedeflediklerini, tasarının son şeklini verdiklerini bildirdi.



İşçi-işveren davalarını daha çok arabuluculuk kurumunda sulh noktalarını bularak çözmeyi amaçladıklarını kaydeden Müezzinoğlu, "Promosyon, Sayın Başbakanımızın açıklamasıyla yıl sonunda deklare edildi. Özellikle özel bankalarla ve kamu bankalarıyla yaptığımız görüşmeleri son şekline getirdik. Salı veya çarşamba günü onlarla protokolü imzalayıp kamuoyuna takvimi açıklamış oluruz." diye konuştu.



Kadın istihdamıyla ilgili bir konunun da büyükanne projesi olduğunu belirten Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar da son noktaya geldi. Protokolü yine önümüzdeki salı veya çarşamba imzalayacağız. Burada istiyoruz ki anne yarı zamanlı çalışarak maaşı yarıya inmesin, çocuğuyla olan hukukunu da güvenli ellerde, annesi veya kayınvalidesiyle uygun zemin varsa bu uygun zeminlerde değerlendirsin, biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadın istihdamını teşvik eden bir proje olsun. Bunun için pilot uygulama çalışmalarını başlattık. Şu anda projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. Burada 3 veya 4 farklı ilimiz de bu projenin içinde olacak ve 1 yıl süresince bu projenin uygulamasının değerlendirmesini yapacağız. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde kalıcı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin kararını da 1 yıl sonra netleştirmiş olacağız. Şubat ayı sonuna kadar talepleri alacağız, olağanüstü bir aksilik olmazsa mart ayı itibarıyla büyükanne projesini başlatmış olacağız."