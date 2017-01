Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2016'ya ait işsizlik oranına ilişkin, "Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek, kendimizi de güvene almış olamayız." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Müezzinoğlu, İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü"nün TOBB İkiz Kuleler'deki imza törenine katıldı.



Türkiye'nin son yıllarda çeşitli çevrelerinin farklı baskı ve tuzaklarına maruz kaldığını belirten Müezzinoğlu, bu çevrelerin Türk milletinin başka milletlere benzemeyeceğini artık bilmesi ve görmesi gerektiğini vurguladı.



"Türk milleti dışında hiçbir millet, 15 Temmuz gecesini aydınlık bir sabaha dönüştüremezdi." ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, bunun kadın erkek, yaşlı genç toplumun her kesimin katkısıyla başarıldığını bildirdi.



Müezzinoğlu, 15 Temmuz akşamı yaşanan kahramanlıkları çeşitli örnekler üzerinden anlatarak, Türkiye'nin şehit ve gazilere borcunun olduğunu kaydetti.



Büyükanne Projesi'nde imzalar atılacak



Torunlarının bakımını üstlenen büyükannelerin desteklenmesini içeren projede, tanıtımın gelecek hafta İstanbul'da yapılacağını ve imzaların atılacağını bildiren Müezzinoğlu, İstanbul Sanayi Odasının önerdiği bu projenin kadın istihdamına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.



"Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" sınıfta olan işlerde engelli istihdamında yaşanan zorlukların farkında olduklarını vurgulayan Müezzinoğlu, "Engelli çalıştırmada yaşanan zorlukları yeni projelerle farklı boyutlara taşımayı hedefliyoruz. Çünkü, 'Kanunu koyduk ne pahasına olursa olsun yapacaksınız, yoksa cezayı keseriz.' diyerek alacağımız mesafe çok sınırlı. Tekstilde yalnızca engellilerin çalıştığı fabrikaları ve üretim merkezlerini kurarak engelli istihdamının gerekli oranlarını yakalamalıyız." diye konuştu.



Müzezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın ilk etkinliğini önceki hafta Konya'da yaptıklarını anımsatarak, bu kapsamda işçisinden işverenine, sendikasından sivil toplum kuruluşu temsilcisine kadar farklı kesimlerin görüş ve önerilerini dinlediklerini aktardı.



Söz konusu programın geçen hafta cuma günü 10 ilde daha yapıldığına işaret eden Bakan Müezzinoğlu, 81 ilin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceklerini bildirdi.



Yeni mezunun ücretinin yarısı devletten



Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladı.



Türkiye'de her yaştan 1 milyon 250 bin gencin istihdam beklediğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"Bugünkü rakamlara baktığımızda işsizlik oranında yine artış var. Oran yüzde 11,8 oldu. Bunu en kısa zamanda bizim yüzde 10'ların altına indirememiş olmamız, hep birlikte bizim eksiğimiz veya kendimizi güvene almak düşüncemiz olur. Ülkenin dinamiklerini çok daha güçlü hale getiremezsek kendimizi de güvene almış olamayız. O nedenle çok daha güçlü dinamikler için daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalıyız. TOBB Başkanımızın dediği gibi 'Bu millete inan ve güvenen mutlaka kazanır.' Bakın siyasette de millete inan hep kazandı, kazanmaya da devam ediyor ama millete inanmayan veya milletten korkan kaybediyor, kaybetmeye de devam ediyor. Bu millete daha çok güvenmek ve daha güçlü adımları atmak hem milli ve yerlidir hem de şehitlere borcumuzdur."



Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 30'unun iş aramadığına dikkati çeken Müezzinoğlu, "Bu grupla ilgili çalışma yapılması talimatını verdim. Neden istihdama girmek istemiyorlar, bunu araştıralım istedim. Bu gençler, bu milletin okulunda okudular ve bu milletin yarınlarına katkı sunabilecek birikim ve yaştalar. Onlardan istifade etmek bizim görevimiz. Bu davranışın sebebini bulup, gerekirse buna göre farklı projeler üretmeliyiz. Daha özgür, daha girişimci ve daha esnek projeler üretmeliyiz." dedi.



"İŞKUR elinden geleni yapıyor"



İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan da işsizlik dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu, bu sorunun çözümünün toplumun her kesimin iş birliğiyle sağlanabileceğini kaydetti.



İmzalanan protokol ile istihdam artışını hedeflediklerine işaret eden Özkan, TOBB ile iş birliği kapsamında 252 noktada hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini bildirdi.



İŞKUR'un iş ve meslek danışmalarıyla istihdamın artırılması için elinden geleni yaptığını belirten Özkan, işverenler başta olmak üzere, toplumun her kesiminin de elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.



Konuşmaların ardından, "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü" Bakan Müezzinoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.



Protokolün imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan ve ilgililer katıldı.