Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ne kadar hain tuzaklar olursa olsun, ne kadar hain planlar olursa olsun, hangi yönden gelirlerse gelsinler, rahmetli Necip Fazıl'ın 'Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık hangi yönden esersen es' dediği gibi. Dolayısıyla bugünlerde görüyoruz ki bu kahpeler rüzgarı farklı farklı yönlerden estirmeye çalışıyorlar. Ama buna teslim olacak bir millet yok." dedi.



AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret eden Müezzinoğlu, AK Parti'nin Türk milletinin kaderini değiştiren, güçlü geleceğini şekillendiren bir parti olduğunu söyledi.



Özellikle teşkilatlarla bir arada olduğunda her zaman partinin kuruluş felsefesini anlattığını belirten Müezzinoğlu, 14 Ağustos 2001'de "muhtar bile olamazsın, parti üyesi bile olamazsın" denilen o günkü genel başkan, bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye kamuoyuna partinin kuruluş felsefesini üç temel cümleyle açıkladığını vurguladı.



Bu felsefeden ilkinin AK Parti'nin milletin partisi olması olduğunu aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Biz milletin partisiyiz. Bize oy versin, vermesin, 79 milyon bu ülke insanının tamamına karşı sorumluyuz. 79 milyonun bugünlerini, yarınlarını daha iyi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. İkinci temel cümle 'partiyi milletimize güvenerek, kendimize inanarak kurduk' cümlesidir. Bu yola kendimize inanarak, millete güvenerek çıktık. Çıktığımız günden bu yana yolculuğumuzu hep milletle yaptık. Milletin dışında hiçbir güç odağına teslim olmadık. Milletin hak ve hukukunu, hiçbir güç odağına teslim etmedik. Belirli zorlukları, sıkıntıları milletimizle beraber göğüsledik aştık, bugünlere geldik. Üçüncü ise 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesidir. İkide bir milletin ümüğünü sıkmaya alışık olanlar, milletin üzerinden tankları geçirmeye alışık olanlar, milletin kaderiyle oynamaya alışık olanlar, AK Parti döneminde bunu yapamadı, yapamayacak."



"Teslim olacak bir millet yok"



Müezzinoğlu, kuruldukları gün Erdoğan'ın siyaseten millete eskisi gibi olunmayacağı sözünü verdiğini anlatarak, "Elhamdülillah olmadı da. Ne kadar hain tuzaklar olursa olsun, ne kadar hain planlar olursa olsun, hangi yönden gelirlerse gelsinler, rahmetli Necip Fazıl'ın 'Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, ey kahpe rüzgar artık hangi yönden esersen es' dediği gibi. Dolayısıyla bugünlerde görüyoruzki bu kahpeler, rüzgarı farklı farklı yönlerden estirmeye çalışıyorlar. Ama buna teslim olacak bir millet yok. Milleti onlara teslim edecek bir AK Parti ve onun kurucu Genel Başkanı, cumhurun başkanı Recep Tayyip Erdoğan yok." diye konuştu.



'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' cümlesini esasında 15 Temmuz'dan sonra fark ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, Erdoğan ve büyük milletin 2009'dan itibaren milletçe dünyaya "ey dünya artık dünyada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demeye başladığına dikkati çekti.



Türkiye'nin 2023 hedefleri ve o hedefe yürüme kararlılığı olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, bunu Erdoğan'ın "one minute" cümlesiyle deklere ettiğini, "öldürmeyi siz iyi bilirsiniz" diyerek Türkiye'nin ilk meydan okumayı ve dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemeye başladığını ifade etti.



Bakan Müezzinoğlu, milli seferberliğin "silah alın çıkın" anlamına gelmediğini, her şey daha iyi olsun diye ticaret yapanın bir adım daha atması, siyasetçinin iradesini daha güçlü kılması ve toplumun kardeşliğini daha güçlü hale getirebilmek için uğraşması anlamına geldiğinin altını çizdi.



Bunun da birlik ve beraberlikle başarılacağını anlatan Mehmet Müezzinoğlu, "Ayrılıkçı olanlar hep avuçlarını yaladılar, yine avuçlarını yalamaya devam edecekler. Referandum sürecine giriyoruz. ve bu referandum, inşallah önümüzdeki pazartesi TBMM'de görüşülecek. Çok oyunlar, tezgahlar, tehditler, çok farklı planlarla karşı karşıya kalacağız. Bunu biliyoruz, hazırlıklıyız. Ama aşacağız. Sonra da yine bu büyük milletin huzuruna on ikinci defa gelecek ve inşallah 12-0 yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya milletvekilleri ve partililer katıldı.