Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(1 Mayıs Kutlamaları) Kutlamaların Taksim'de Olacak...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(1 Mayıs kutlamaları) Kutlamaların Taksim'de olacak ısrarı güvenlik ve emniyet açısından bir sıkıntı yoksa yapılabilir" -"Taksim bizim emekçilerimiz adına 1977 yılından bu yana taşıdığımız bir acımızdır"ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(1 Mayıs kutlamaları) Kutlamaların Taksim'de olacak ısrarı güvenlik ve emniyet açısından bir sıkıntı yoksa yapılabilir"
-"Taksim bizim emekçilerimiz adına 1977 yılından bu yana taşıdığımız bir acımızdır"
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.