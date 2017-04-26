Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: "(1 Mayıs kutlamaları) Kutlamaların Taksim'de olacak ısrarı güvenlik ve emniyet açısından bir sıkıntı yoksa yapılabilir"

-"Taksim bizim emekçilerimiz adına 1977 yılından bu yana taşıdığımız bir acımızdır"



ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.