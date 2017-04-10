IHAAW132419-EKO/10-04-2017



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz" dedi. 10.04.2017 13: 24: 19 TSI

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