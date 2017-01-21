Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Şırnak'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin başkanlığındaki heyet, 'Çalışma hayatında milli seferberlik' programı kapsamında Şırnak'a geldi.



Hakkari'deki programın ardından havayolu ile Şırnak'a gelen Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç ve İş Kur İç Denetim Birim Başkanı Cihat Demiralp'ı; 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığ'nda Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu karşıladı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna geçen Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin ve beraberindekileri SGK İl Müdürü Yahya Beruje ve kurum çalışanları karşıladı. SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Yeğin, "Geçen hafta farklı illerde bu programlar gerçekleştirilmişti. Bu hafta yine bakanlığımızın müsteşar, müsteşar yardımcıları, bakan yardımcıları, kurumlarımızın genel müdürleri olmak üzere programlar yapıyoruz. Bugün 13'üncü programı Şırnak'ta yapıyoruz. Bizi Şırnak'ta misafir eden çok değerli Şırnaklı yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Şehrimiz bizim için çok önemli. 2 tane çiçeği burnunda il müdürümüz göreve başladı. SGK ve İşkur Müdürümüz inşallah burada çok üst düzey performans gösterecekler personelleri ile birlikte. Bugün çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları çerçevesinde işçilerimizle bir araya geleceğiz. Toplum yararına çalışma programlarında çalışmış, iş başı eğitim çerçevesinde bir yerde çalışmış, 4A sigortalı olarak bir yerde çalışmış bu işçi arkadaşlarla bir araya gelerek çalışma hayatında yaşadıkları sorunlar veya oluşturulabilecek fırsatlar nelerdire ilişkin istişarelerde bulunacağız. Daha sonra İşkur faaliyetleri kapsamında destek gören iş yerlerine ziyaretlerde bulunup bu iş yerlerinde işlerin nasıl yürüdüğü, neler yapıldığı buradan bir örnekleme ile tüm Türkiye'ye bir model olabilir mi çerçevesinde görüşmeler yapacağız. Yine Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya gelerek, SGK olarak onlara sağlanan avantajlar nelerdir. Yine İşkurumu olarak çalışanlarımıza, iş adamlarımıza esnafımıza ne tarz desteklerimiz var, bunlarla ilgili onlara yerinde bilgilendirme yapmak ve onların fikirlerini ve önerilerini alıp bakanlığımıza döndükten sonra politika oluşum sürecinde onları katmak üzere buradayız" dedi.



"12 mahalleden 10'unda hendek kazıp halkı teröre hapsettiler"



Karşılaştıkları insalarda müthiş bir öz güven gördüklerini belirten Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, "Dün Hakkari'deydik. Şunu büyük bir mutluluk içerisinde söylemek isterim. Bölgemizde yaşanan hadiselerden sokağa çıkma yasağına sebep olan bu mücadeleyi o sahaya çeken hendek olaylarından sonra bütün bunları devletimiz aşmış, milletimizle beraber el ele vermiş ve bunların hepsinin üstesinden gelmiş. Dün Hakkari'de gördüğümüz tablo ile eminim ki Şırnak'ta da aynı tablo ile karşı karşıya geleceğiz. Vatandaşlarımızda bölgemizde müthiş bir öz güven, müthiş bir huzurun, güvenliğin ve her türlü memnuniyetin bölgenin geleceğine ilişkin müthiş bir öz güven gördük. Bu kıymetli bir şey. Yine Şırnak'da bu terör faaliyetlerini devletimizin gücüyle bertaraf ettikten sonra bugün oluşan bu öz güvenle beraber cazibe merkezleri projeleri ile beraber inşallah Şırnak'a gelecek yatırımlarla burada istihdam imkanlarının artmasıyla beraber hem ekonomik anlamda, hem huzur anlamında hem demokratik haklar anlamında, kardeşçe yaşama hususlarında güzel noktalara beraber geleceğiz. Devletimiz kararlı bir şekilde terörün, teröristlerin ülkenin huzurunu güvenliğini bozmak isteyenlerin, kötü niyetli ve art niyetli grupların ve bireylerin üzerine bütün unsurları ile gitmekte kararlıdır. Bunun yanında çalışma bakanlığı gibi, aile bakanlığı gibi, çevre ve şehircilik bakanlığı gibi diğer bütün unsurları ile beraber terörü bertaraf ettikten sonra hem şehrin yapılaşması hem istihdam olanaklarının artırılması hem sosyal yardımlar gibi ihtiyaç duyulan başka alanlarda da sahada olmaya devam edecektir. Devlet millet ele ele olduktan sonra hep beraber bir birimize güç verdikten sonra aşamayacağımız hiçbir sorun Allah'ın izniyle yoktur. Cenabı Allah bu millete kendisinin hayatiyetine, kendisinin özgürlüğüne, kendisinin hürriyetine kast edenlere karşı her zaman bir arada olma ve onların yaptıkları bütün çalışmaların üzerinden gelme iradesini vermiştir. Bunu burada 12 mahallesinin 10'unda hendek kazılmak suretiyle insanları terörün içerisine hapsetmeye çalışan unsurlara karşı hep beraber ele ele vererek gösterdiği gibi 15 Temmuz'da darbeye kalkışanlara karşı sokaklara inerek canlarını bedenlerini feda etmek suretiyle orada bu mücadeleyi göstermişlerdir. Cenabı Allah birbirimize, vatanımıza, milletimize bayrağımıza olan tutkunluğumuzu arttırsın" diye konuştu.



Toplantıdan sonra Bakan Yardımcısı Yeğin ve beraberindekiler Ak Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu. - ŞIRNAK