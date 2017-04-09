Çalışma Hayatında Tutunamayanlar



Ahmet Eryılmaz – Serdar Devrim



Çalışan bağlılığı, motivasyon anlayışındaki değişim ve 'yeni anlamlar' üzerine bir sohbet.



İçerik:



- Yılların İK deneyimiyle gerçek öyküler



- Zirvelerde konuşulanlarla yaşananların arasındaki fark



- İstatistikler ne diyor, insanlar ne diyor? (Men çi guyem tamburem çi guyed)



- İnadına yeni motivasyon teknikleri boşuna mı?



- 'Bizde olmaz ama..' hangi İK stratejisi etkili olurdu?



- Katılımcılar bize hangi yöntemleri önerir? (Dinler, o anda yorumlarız)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Workinton Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199



Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Çalışma Hayatında Tutunamayanlar



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır