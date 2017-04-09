Çalışma Hayatında Tutunamayanlar
Çalışma Hayatında Tutunamayanlar Ahmet Eryılmaz – Serdar Devrim Çalışan bağlılığı, motivasyon anlayışındaki değişim ve 'yeni anlamlar' üzerine bir sohbet.
Çalışma Hayatında Tutunamayanlar
Ahmet Eryılmaz – Serdar Devrim
Çalışan bağlılığı, motivasyon anlayışındaki değişim ve 'yeni anlamlar' üzerine bir sohbet.
İçerik:
- Yılların İK deneyimiyle gerçek öyküler
- Zirvelerde konuşulanlarla yaşananların arasındaki fark
- İstatistikler ne diyor, insanlar ne diyor? (Men çi guyem tamburem çi guyed)
- İnadına yeni motivasyon teknikleri boşuna mı?
- 'Bizde olmaz ama..' hangi İK stratejisi etkili olurdu?
- Katılımcılar bize hangi yöntemleri önerir? (Dinler, o anda yorumlarız)
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Workinton Levent
Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199
Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Çalışma Hayatında Tutunamayanlar
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır