Çalışma Hayatında Tutunamayanlar

Çalışma Hayatında Tutunamayanlar Ahmet Eryılmaz – Serdar Devrim Çalışan bağlılığı, motivasyon anlayışındaki değişim ve 'yeni anlamlar' üzerine bir sohbet.

Çalışma Hayatında Tutunamayanlar

Çalışma Hayatında Tutunamayanlar 

Ahmet Eryılmaz – Serdar Devrim 

Çalışan bağlılığı, motivasyon anlayışındaki değişim ve 'yeni anlamlar' üzerine bir sohbet. 

İçerik:

- Yılların İK deneyimiyle gerçek öyküler

- Zirvelerde konuşulanlarla yaşananların arasındaki fark

- İstatistikler ne diyor, insanlar ne diyor? (Men çi guyem tamburem çi guyed)

- İnadına yeni motivasyon teknikleri boşuna mı?

- 'Bizde olmaz ama..' hangi İK stratejisi etkili olurdu?

- Katılımcılar bize hangi yöntemleri önerir? (Dinler, o anda yorumlarız)

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Workinton Levent

Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199

Başlangıç Saati : 10.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Çalışma Hayatında Tutunamayanlar

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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