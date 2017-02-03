Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Uygulaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İsmail Gültekin, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz Osmaniye'yi ziyaret etti.



"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Osmaniye Valisi Kerem Al'ı ziyaret eden yetkililer, toplum yararına çalışma programı ve iş başı eğitim programıyla işe yerleştirilenlerle buluştu.



Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Akyıl, burada yaptığı konuşmada, alın terinin akıl teri ile değerlenmesi ve refah seviyesine katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirti.



İstihdama katkı sağlamak için işverenler ve sosyal tarafların desteklerinin birleştirildiğini ifade eden Akyıl şunları kaydetti:



"Bakanlığımıza bağlı ilgili birimlerin temsilcilerinin sahada desteğine ihtiyacımız var. Bilindiği gibi son zamanlarda hükümetin meslek liselerini özendirecek bir takım kararlar aldı. Meslek liselerini arttırmamız, çocuklarımızı oraya yönlendirmemiz son derece önemli.



Tabi bu alınan kararların tamamının hayata bir anda geçirilmesi ya da topluma yansıması hemen olabilecek bir şey değil. Bu anlamda çalışmalar ve uygulamaların sosyal taraflara iletilmesi gerekmektedir."



SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz de iş başı eğitim teşvikinin işçiler için getirilmiş güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi.





Bu eğitimin önemsendiğini belirten Açıkgöz sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eğitim süreleri yapılacak mesleğe göre 6 ay veya 1 yıl olarak değişmektedir. İşin kapsamına zorluğuna göre eğitimler değişiyor. KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla açılan girişimcilik eğitimleri bu anlamda önemlidir. Daha sonra bu eğitimleri tamamlayan vatandaşlara farklı hibe destekleri ile faizsiz kredi imkanı tanınarak kendi işlerini kurmaları sağlanıyor.



İnşallah yakın bir zamanda Bakanlığımızın TOBB ile yaptığı bir protokol çerçevesinde iş meslek danışmanları, sanayi ve ticaretin alanlarında da görev yapacaklar. Dolayısıyla hem işverenlerimizin hem de işçilerimizin işe yerleştirilme konusunda daha iyi bir adım atılmış olacak. Ayrıca işverenlerimizin ilave işçi alması noktasında yeni teşvikler getirilecek."



Yetkililer ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası, işçi sendikalarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı.