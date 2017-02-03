Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' Programı - Bakan Yardımcısı Yegin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programına katılmak üzere Muş'a geldi.



Yegin, Vali Seddar Yavuz'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin 81 vilayetini dolaştıklarını, istihdamın ve özel sektörler aracılığıyla yatırımların artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Vali Yavuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle çağrı merkezi ve tekstil kentin faaliyete başlamış olmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.