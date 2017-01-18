Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı kapsamında, SGK personeli iş yerleri ile evleri ziyaret edip çalışanları bilgilendiriyor.



Urla SGK Müdürü İbrahim Elmas, SGK tarafından yaşlılık aylığı bağlanan Ömer Yıldızlı ve anne olduktan sonra "analık geçici iş göremezlik ödeneği" alan Ayşe Kara'yı ziyaret ederek, sigortalılara işlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.



Ziyaretinin ardından açıklama yapan Elmas, SGK işlemleri ve uygulamaları hakkında vatandaşların düşüncelerini alma, varsa bu anlamda sorunlarını yerinde çözebilmek amacıyla iş yeri ve ev ziyaretleri yaptıklarını söyledi.



Diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren hususlarda not alarak ilgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Elmas, "Kurumumuzun vatandaş odaklı, daha fazla vatandaş memnuniyetini ön plana alarak verdiği rasyonel hizmet kalitesini artırabilme çabasındayız." dedi.



Elmas, ziyaretlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.