Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "Kayıt dışı istihdamla mücadelede el birliği yaparsak bundan hem işçilerimiz hem işverenlerimiz ciddi şekilde yararlanmış olacaklardır." dedi.



Yıldırımhan, SGK İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak 2017'de Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Giresun'da ziyaretlerde bulunduklarını, işçi ve işverenlerle bir araya geleceklerini söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 81 ilin tamamına bu ziyaretleri gerçekleştireceklerini belirten Yıldırımhan, 81 ildeki ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, iş adamları, sanayicileri, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlar ve emeklilere de ulaşmaya gayret edeceklerini kaydetti.



Yıldırımhan, istihdama katkı sağlamak amacıyla kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların desteğini talep edeceklerini ifade ederek, "Çünkü ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam yüksek olduğu sürece iş adamlarımıza ve yatırımlarımıza gidecek olan teşvikler de maalesef o oranda düşük kalıyor. Kayıt dışı istihdamla mücadelede el birliği yaparsak bundan hem işçilerimiz hem işverenlerimiz ciddi şekilde yararlanmış olacaklardır." diye konuştu.