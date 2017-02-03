Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Bakanlık koordinesinde ulusal istihdam stratejisi hazırladıklarını belirterek, "2023'e kadar istihdamın yüzde 55'e, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 41'e yükseltilmesini, işsizliğimizin de yüzde 5'e düşürülmesini hedeflemekteyiz." dedi.



Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında geldiği Kayseri'de, SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.



Bakanlık olarak hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi amaçladıklarını aktaran Erdem, şunları kaydetti:



"Çalışma hayatında, sosyal güvenlikte ve bakanlığımızın ilgili konularında verdiğimiz hizmetlerin kalitesini daha da artırmayı ve güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Kayseri, sanayisi gelişmiş, ülkemiz ekonomisine oldukça katkı veren bir ilimiz. Bugün burada çalışma hayatının taraflarıyla bir araya geleceğiz, 2023 hedefleri doğrultusunda yapacağımız çalışmalarımızı ve teşviklerimizi anlatacağız. Bu seferberlik kapsamında bakanlığımızın üst yöneticileri olarak bütün illeri ziyaret edeceğiz. Bugün ve yarın 14 vilayet daha ziyaret edilmiş olacak. Bugüne kadarda 48 vilayeti ziyaret etmiş olacağız."



Bakanlık olarak çalışmalarını aşkla yürüttüklerini vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:



"2023 vizyonuna uygun olarak, insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı için bütün reformları hayata geçirdik. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 20 milyon 500 bine ulaşmış, emeklimiz 5 milyon 887 binden 11,5 milyona ulaşmıştır. Ayrıca, 2002'de yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam yüzde 33 seviyesine getirilmiştir. Bakanlığımızın koordinesinde hazırlanan ulusal istihdam stratejisi ile 2023'e kadar istihdamın yüzde 55'e, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 41'e yükseltilmesini, işsizliğimizin de yüzde 5'e düşürülmesini hedeflemekteyiz."



Erdem ve bakanlık bürokratları, program çerçevesinde kentteki ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının temsilcileri, işçiler, engelli ve kadın çalışanlar, işsizler ve emeklilerle bir araya gelecek.