Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Kayseri'deki ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının temsilcileri, işçiler, engelli ve kadın çalışanlar, işsizler ve emeklilerle bir araya geldi.



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide milli seferberlik ilan ettiğini hatırlattı.



Erdem, "Ekonomide milli seferberlik kapsamında biz de, çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik. Bu doğrultuda bütün illerimizi geziyoruz. Bugün bu program çerçevesinde Kayseri'deyiz. İşverenlerimizle birlikte 2023 vizyonu çerçevesinde yaptıklarımızı anlatacağız. Sanayicilerimizi dinleyeceğiz. Çalışma hayatında uygulamadan kaynaklanan bir problem varsa bunlara ortak akılla çözüm arayacağız." şeklinde konuştu.



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, Bakanlığın, çalışma hayatındaki uygulamadan kaynaklanan problemler konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.



Büyüksimitçi, "Bakanlığımız bu konularda kesin çözüm bulabilmek için ciddi çalışmalar yapıyor. Buna bizzat şahidiz. Milli seferberlik kapsamında hem işçi hem işveren lehine hem de ülke menfaatine çalışmalar bizleri de memnun etmektedir. Devlet en üst seviyede gelip dertlerimizi dinliyor. Çözüm noktasında ciddi çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.



Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.