Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, "Çalışabilir genç nüfusa fazla sahip olmak bir avantaj. Çünkü Avrupa ve gelişmiş ülkelerde çalışabilir yaştaki nüfusun toplam nüfus içerisinde giderek azalması iç piyasalarını olumsuz etkileyecektir." dedi.



Arat, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı çalışma ziyaretleri kapsamında Bakanlık bürokratlarıyla geldiği Sinop'ta İŞKUR Sinop İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak 2017'de Konya'da "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını ilan ettiğini hatırlatan Arat, bu kapsamda bakanlık yetkilileri olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Yılda 800 bin kişi istihdama katılıyor



Arat, programın hayata geçirilme sebebinin son zamanlarda işsizlik oranlarında yaşanan artış olduğunu kaydederek şöyle konuştu:



"Bu programı, doğrudan bir müdahale yaparak işsizlik oranlarını aşağıya çekebilecek bir mekanizma üzerinde nasıl çalışabiliriz diye yapıyoruz. Esasında İŞKUR ve SGK özelinde yaptığımız birtakım hazırlıklar var. Bu, aktif iş gücü programlarını yeniden değişen ihtiyaçlara göre ayarlanmasıyla ilgili yapılmış bir çalışma. Önümüzdeki günlerde detaylarını da açıklayacağız. Bunun haricinde SGK'nın uzun süredir devam eden teşvik programları var. İşte bu ve buna benzer teşvik programlarını Sinop'ta ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare yapacağız."



İşsizlik rakamları



Türkiye'de yıllık 800 bin kişinin iş arayan istihdam grubuna dahil olduğunu dile getiren Arat, "Çalışabilir genç nüfusa fazla sahip olmak bir avantaj. Çünkü Avrupa ve gelişmiş ülkelerde çalışabilir yaştaki nüfusun toplam nüfus içerisinde giderek azalması iç piyasalarını olumsuz etkileyecektir. Hedefimiz tabii ki işsizlik oranlarını azaltmak. 11,8 seviyelerine geldi. Ulusal işsizlik stratejimizde göre 2023 yılında bu rakamı yüzde 5'e düşürmek gibi bir hedefimiz bulunmakta. Bunun için de yeni istihdam alanları yaratmamız lazım." ifadelerini kullandı.