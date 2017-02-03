Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, "Türkiye'nin çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulmaya çalışıyoruz. İşçimizin, işverenimizin yanında olmayı hedefliyoruz." dedi.



Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Alpay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, yaklaşık 1 ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında, heyetler halinde illeri gezdiklerini anımsattı.



Program kapsamında Düzce, Edirne ve Yalova illerini ziyaret ettiklerini belirten Alpay, her ilde iş veren ve çalışanlarla bir araya gelerek, istişarelerde bulunduklarını aktardı.



Türkiye'nin 2023 hedeflerinin olduğunu anımsatan Alpay, bu kapsamda yapılan her çalışmayı ve teşvik paketlerini anlatacaklarını ifade etti.



Özellikle kayıt dışı istihdamda taraflardan destek beklediklerini dile getiren Alpay, "Seferberlik kapsamında bakanlık yöneticilerimiz yaklaşık 1 ayda 34 ili gezdi. Bu haftada 14 il olmak üzere 48 il ziyareti tamamlanmış olacak." dedi.



Müsteşar Yardımcısı Alpay, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin istihdamını arttırabilmek için gerekeni yapmaya çalışıyoruz. İllerde kadın, engelli, aktif iş gücünden yaralananlar, üniversite öğrencileri ve emekliler olmak üzere bir çok kişi ile bir araya geliyoruz. Teşviklerimizi anlatıyoruz. Türkiye'nin çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulmaya çalışıyoruz. İşçimizin, işverenimizin, yanında olmayı hedefliyoruz. Alın terinin akıl teriyle değerlendirildiği ve haklarının da korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için de çalışıyoruz. Hizmet kalitemizi arttırmak için de bu çalışmalara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz, ekonomik anlamında da güçlü olmamız gereken bir dönem. İşverenlerimizin istihdama daha çok katkı vermesi noktasında ki taleplerini alıyoruz."



Alpay, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programının herkes tarafından bilinmesini istediklerini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Alpay, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü binasını gezerek, incelemelerde bulundu.