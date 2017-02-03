Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, işçi ve iş verenin yanında olacaklarını belirterek, "Alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız." dedi.



Ceylan, beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.





Ceylan, bürokratlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında kente geldiklerini söyledi.



Yapacakları ziyaretlerde, taraflara teşvikleri anlatıp daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyeceklerini, çözüm yollarını bulacaklarını vurgulayan Ceylan, şunları söyledi:



"İşçimizin, iş verenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği, her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Yine hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. İstihdama katkı sağlama hedefiyle kayıt dışı istihdamla mücadelemizde tarafların desteğini isteyeceğiz."



Ceylan ve beraberindekiler, program çerçevesinde kentteki ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının temsilcileri, işçiler, engelli ve kadın çalışanlar, işsizler ile emeklilerle bir araya gelecek.