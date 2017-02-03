Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programına ilişkin, "İstihdama katkı sağlamak ve işsizliği azaltmak için iller bazında neler yapılması gerekiyor, yerinde görerek bunlar hakkında çözüm üretmek, yerelde çözüm üretmek ve yerinde hizmet vermek adına bu seferberlik başlatıldı." dedi.



Özkan, İş-Kur İl Müdürlüğü ek binasında düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak'ta Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.



Milli seferberlik kapsamında Bakanlık bürokratlarının Elazığ ile 12 ilde çalışma yürüttüğünü ifade eden Özkan, 50 ili ziyaret ettiklerini belirtti.



Ülkenin geçirdiği hassas günlerde hep birlikte ve tek yürek olmanın büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özkan, iş arayanlar, iş verenler ve çalışanlarla bir araya gelerek çalışma hayatına yönelik sorunları yerinde dinlemek ve döndükten sonra da bunlarla ilgili gerekli politika ve mevzuat hazırlıklarını yaparak dertlere çare olmak istediklerini aktardı.



Milli seferberlikte bütün tarafların bir arada olması gerektiğine dikkati çeken Özkan, en kısa sürede 81 ilin sesini dinleyerek ve oradaki sıkıntıları alarak Ankara'da çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini bildirdi.



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işsizliğin en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:



"İstihdama katkı sağlamak ve işsizliği azaltmak için iller bazında neler yapılması gerekiyor, yerinde görerek bunlar hakkında çözüm üretmek, yerelde çözüm üretmek ve yerinde hizmet vermek adına bu seferberlik başlatıldı. Önümüzdeki süreçte de bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde her şeyin daha iyi gittiğine hep birlikte şahit olacağız diye değerlendiriyoruz."



Emeklilere banka promosyonu



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnşaat ve Emlak Daire Başkan Vekili İsmail Ertüzün de, bir basın mensubunun "emeklilere verilecek banka promosyonuna" ilişkin sorusu üzerine, dün SGK Başkanının Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladığı bir protokol olduğunu anımsattı.



Kamu bankaları çerçevesinde ilk anlaşmayı yaptıkları kurumun Ziraat Bankası olduğunu ifade eden Ertüzün, şöyle konuştu:



"Bu şunu gösteriyor, mart ayı içerisinde bitmiş olacak. Diğer kamu bankalarından yine protokol kapsamında imzalamak isteyenler var. Biz özel bankalara da çağrı yaptık, 'bizim belirlediğimiz rakamlar bunlar, alabildiğimiz rakamlar bunlar, bunların üstünde rakam verecek her bankayla anlaşabiliriz' dedik."



Ertüzün, sistemde sadece üç kamu bankasının bulunmadığını, emeklilerin banka kuyruğunda sıra beklememesi için 23 banka ile çalıştıklarını aktardı.



Özel bankaların sosyal güvenlik sistemiyle çalışmaya alıştığını kaydeden Ertüzün, "Biz de iyi çalışıyoruz onlarla. Promosyon konusunda da bu sistemin içerisine gireceğini düşünüyoruz. Bu konuda çok istekli bankalar var. Yakın zamanda bunu muhtemelen bir imza töreniyle vatandaşımızla paylaşmak mümkün olacak ama şu anda Ziraat Bankasıyla imzalandı bu." değerlendirmesinde bulundu.



Ertüzün, emeklilerin dilekçe ile yapacakları başvurunun ardından maaşlarını istediklerin bankadan ve şubeden alabileceklerini sözlerine ekledi.