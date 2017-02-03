Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Kayıt dışı istihdamda bir puanlık iyileştirme SGK'ya 2 milyar liralık ek kazanç sağlamaktadır. 2 milyar liralık bir kazanç demek emeklilere biraz daha fazla maaş verebilmek, sağlık harcamalarını biraz daha etkin yürütebilmek demektir." dedi.



Bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında SGK Şanlıurfa İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatıyla program kapsamında bakan yardımcısı, genel müdürler, kurum müdürleri ve müsteşar yardımcılarından oluşturulan ekiplerin Anadolu'nun çeşitli yerlerine giderek sivil toplum kuruluşları, işveren, işçi ve emeklilerle bir araya geldiklerini aktaran Bağlı, kendilerine verilen görevin vatandaşa hizmet olduğunu belirtti. Bağlı, "Milli seferberlik her kurumun, bürokratın, idarecinin, her düzeyde görevlinin işini en iyi şekilde yapmasını, halkın memnuniyetini üst düzeye çıkarması anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.



İşsizlikle mücadele ve istihdamı artırma hedefi doğrultusunda çeşitli projeler, teşvikler, programlar yürüttüklerini anlatan Bağlı, bu projelerin birinci elden işverenlere ve işsizlere iletilmesi konusunda yerel medyaya büyük görev düştüğünü söyledi.



Sosyal Güvenlik Kurumunun işçi ve işverenlerden toplanan primlerle ayakta duran bir sistemi yönettiğini dile getiren Bağlı, şöyle devam etti:



"Mümkün mertebe kayıtlı istihdamı, kayıtlı iş yerlerini ve sistemin içerisindeki işverenlerin sayısını artırmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından önümüze konulan bir hedef var; '2023 yılında kayıt dışı istihdamı yüzde 15'lere çekmek'. Türkiye kayıt dışı istihdamı yüzde 53'lerden yüzde 34'lere çekmiş bir ülke. Kayıt dışı istihdamda bir puanlık iyileştirme SGK'ya 2 milyar liralık ek kazanç sağlamaktadır. 2 milyar liralık bir kazanç demek emeklilere biraz daha fazla maaş verebilmek, sağlık harcamalarını biraz daha etkin yürütebilmek demektir. Onun için kayıt dışı istihdamla mücadele etkin bir şekilde devam edecektir."



İşsizlikle mücadele



İşsizlikle mücadeleye de değinen Bağlı, işsizliğin istihdamın teşvikiyle ortadan kalkacağına dikkati çekti.



Bu konuda Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) büyük görev düştüğünü belirten Bağlı, "İŞKUR, işe yerleştirme anlamında, işveren ile işçiyi buluşturma anlamında en etkin kamu istihdam ajanslarından biri. Elindeki imkanlarla, tecrübesiyle 2017 yılında sahada olacaktır. İş ve meslek danışmanlarımız mutlaka işverenlerimizle diyalog halinde olacaktır. Ulaşamayacağımız hiçbir işsiz ve hiçbir işverenimiz kalmayacaktır. Bize verilen hedef bu. Herkese ulaşacağız, kendilerine tanınan fırsatları anlatacağız. Bunlardan yararlanmaları için bütün bürokratik engelleri aşarak kendileriyle bire bir diyaloğa geçeceğiz." diye konuştu.



Bağlı, emeklilere promosyon verilmesi konusunda bankalarla anlaşma imzalama çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.