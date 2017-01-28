Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, "Kayıt dışı istihdam günümüzde yüzde 30'ların üzerinde fakat bundan 10 yıl öncesine baktığımızda bu oran yüzde 52'lerden buralara geldi. Bu süreçte devletin yaklaşık 40 milyarlık bir kazancı oldu." dedi.



Özkan, Kastamonu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda, 2 hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.



Amaçlarının, çalışma hayatındaki taraflardan gelecek hususların bakanlık ve kurumlara iletilmesi olduğunu belirten Özkan, Türkiye'de kayıt dışı istihdamın azaltılması yönünde neler yapılabileceğini paylaşacaklarını dile getirdi.



"Bugün itibarıyla baktığımızda kayıt dışılık oranının 1 puan azaltılması ekonomimize 1,9 milyar liralık rahatlama sağlayacak, kazanç sağlayacak" diyen Özkan, şöyle devam etti:



"Kayıt dışı istihdamda sonuç almak için tüm tarafların bir arada olacağı bir çalışmaya ihtiyaç var. Kayıt dışı istihdam yüzde 30'ların üzerinde fakat bundan 10 yıl öncesine baktığımızda bu oran yüzde 52'lerden buralara geldi. Bunun için yüzde 52'den yüzde 30'lar seviyesine geldiyse 20 puan yaklaşık olarak bu süreç itibarıyla her dönemde 2 katıyla çarptığımızda 40 milyarlık aslında devletin bir kazancı var. Kayıt dışılıkla bundan sonraki süreçte hep birlikte mücadele edeceğiz. Bilgilendirme büyük bir önem arz ediyor. İşsizlik bütün ülkelerdeki en önemli problemlerden biri. İş gücüne katılma anlamında bakıldığında 2005'ten 2015'e kadar Avrupa'da iş gücüne katılımda birinci sıradayız."



Türkiye'nin ilerlemesi adına çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Özkan, alın teriyle akıl terini bir araya getirmek istediklerini anlattı.



"Daha çok alanda olacağız"



Alandan gelen sesleri dinlemek için yerinde incelemelerin yapılacağını bildiren Özkan, şunları kaydetti:



"Bu toplantılarla alanda neler olduğunu ve neye ihtiyaç duyulduğuna ulaşmak istiyoruz. Olan biteni yerinde görmek istiyoruz. Milli seferberlik kapsamında daha çok alanda olacağız. Alandan alacağımız sese göre yeni politikalar belirleyip illerde alandaki çalışmayı rahatlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu, ülke çapında bir seferberlik. İnşallah en kısa zamanda da 81 ilimizi adım adım gezerek çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik hayatına ilişkin bütün sorunları, sıkıntıları, güzellikleri alarak Ankara'ya döneceğiz ve daha iyi hizmet vermek açısından gerekli çalışmaları yapacağız."