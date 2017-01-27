Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, "Bugün itibarıyla baktığımızda kayıt dışılığın bir puan azaltılması ülke açısından 1,9 milyar lira kaynak demek." dedi.



Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, çalışma hayatının ilgili taraflarıyla bir arada olacaklarını söyledi.



Amaçlarının, çalışma hayatında olan taraflardan gelecek hususların Bakanlığa ve kurumlara iletilmesi olduğunu ifade eden Özkan, "Bu hafta itibarıyla 12 ilde Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri şu an görev başındalar. Çünkü bu, ülke çapında bir seferberlik. Bugün itibarıyla baktığımızda Türkiye'de bir iki günlük çalışma sonrasında 35 ilde ziyaretler gerçekleştirilmiş olacak. İnşallah en kısa zamanda da 81 ilimizi adım adım gezerek çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik hayatına ilişkin bütün sorunları, sıkıntıları, güzellikleri alarak Ankara'ya döneceğiz ve daha iyi hizmet vermek açısından da gerek bizler Ankara'da gerekli çalışmaları yapacağız." diye konuştu.



İstihdama katkı sağlamak için kayıt dışılığın önlenmesi üzerinde duracaklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:



"Bugün itibarıyla baktığımızda kayıt dışılığın bir puan azaltılması ülke açısından 1,9 milyar lira kaynak demek. Bunun için herkesin nezdinde milli seferberlik kapsamında kayıt dışılıkla mücadele için tüm tarafları iş birliğine davet etmek istiyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız tarafından yapılmış olan, yapılmakta olan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler sunacağız. Gerekli teşvikler ve yapılacak diğer düzenlemelerle ilgili olarak da ön bilgi verip, bundan sonraki çalışma hayatı içerisine gerek işçilerimize gerek işverenlerimize yönelik ne tür, Bakanlık olarak ne tür kolaylık sağladığımızı ifade edeceğiz."



Özkan, ilan edilen milli seferberliğin Türkiye'ye, Karabük'e ve millete hayırlı olmasını temenni etti.



Toplantıya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Daire Başkanı İsmail Ertüzün, Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halit Çağdaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Ergün Can, Çalışma ve İş Kurumu Karabük İl Müdürü Coşkun Güven ve yöneticiler katıldı.



Özkan ve beraberindeki heyet, kentte bazı ziyaretlerde bulunacak ve toplantılar yapacak.