Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, "Şırnak'a gelecek yatırımlarla burada istihdam imkanlarının artmasıyla beraber hem ekonomik hem huzur hem demokratik haklar hem de kardeşçe yaşama konularında güzel noktalara beraber geleceğiz." dedi.



Yegin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şırnak il binasında düzenlenen toplantıda, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında kentte geldiklerini söyledi.



Vatandaşlarda sağlanan huzur ve güvenlikten sonra bir öz güven oluştuğunu gözlemlediklerini belirten Yegin, "Şırnak'a gelecek yatırımlarla burada istihdam imkanlarının artmasıyla beraber hem ekonomik hem huzur hem demokratik haklar hem de kardeşçe yaşama konularında güzel noktalara beraber geleceğiz. Devletimiz, terörün, teröristlerin, ülkenin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlerin, kötü niyetli ve art niyetli grupların ve bireylerin üzerine bütün unsurları ile gitmekte kararlıdır."



Yegin, ilgili bakanlıkların, terör bertaraf edildikten sonra hem şehrin yapılaşması hem istihdam olanaklarının artırılması hem sosyal yardımlar gibi ihtiyaç duyulan başka alanlarda sahada olmaya devam edeceğini kaydetti.



Devlet millet ele ele olduktan, hep beraber birbirlerine güç verdikten sonra aşamayacağımız hiçbir sorunun olmadığını ifade eden Yegin, "Cenabı Allah bu milletin özgürlüğüne, hürriyetine kast edenlere karşı her zaman bir arada olma ve onların yaptıkları bütün çalışmaların üzerinden gelme iradesini bu millete vermiştir. Bunu burada 12 Mahallesinin 10'un da çukur kazılmak suretiyle insanları terörün içerisine hapsetmeye çalışan unsurlara karşı hep beraber ele ele vererek göstermiştir." ifadelerini kullandı.