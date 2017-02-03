Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamındaki toplantı, Niğde SGK il müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların bürokratlarının katılımıyla, çeşitli illerde çalışma ziyareti ve toplantılar düzenleniyor. Çalışan ve işverenler ile ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları üyeleri bir araya gelmeye devam ediyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kamil Yeşilyaprak, İş Sağlığı ve Güvenliği genel müdürlüğü daire başkanı Furkan Yıldız, SGK Daire Başkanı Ahmet Yetim, İŞKUR iç Denetim birimi daire Başkanı Cihat Demiralp Niğde'ye geldi. SGK Niğde İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya ise Niğde SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu ile İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül katıldı. Toplantıda, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" hakkında bilgi verilerek, çalışanların, işverenlerin, engellilerin, kadınların, işsizlerin sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi. SGK İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Sosyal Güvenlik Kurumu değerlerinin Niğde'de Türkiye ortalaması çerçevesinde olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Ceylan açıklamasında şunları söyledi; "Bakanlığımız teşvikleri ve hizmetleri etkin bir şekilde burada uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde İŞ-KUR kaynaklı projeler çerçevesinde yaklaşık 680 kişinin istihdamına imkan sağlamış. Bu rakam 2016 yılında ki bu 680 kişi bizim açımızdan yeterli değil. Ama bu yıl ki hedefimiz İŞ-KUR olarak bunu bu sene iki katına katlamak. Yaklaşık bin 200 kişinin istihdama katılmasına kaynak ve imkan sağlayacak. Maddi imkanları Niğde'ye kazandıracağız. Bununla ilgili olarak da iş başı eğitim programları ve meslek edindirme eğitim programları çerçevesinde istihdama katkı sağlayacak. Bununla ilgili gerekli finansmanda en kısa içerisinde İŞ-KUR il müdürlüğümüz marifetiyle Niğde'deki ticaret erbabına sunmuş olacağız. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan emekli dengesi açısından da Sosyal Güvenlik Kurumu değerlerinin ilimizde Türkiye ortalaması çerçevesinde olduğunu gördük. Türkiye'nin 400 civarında sigorta birimi var. 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumumuzun teşviklerinden de yaklaşık eski ifade ile 4 buçuk trilyon bir kaynak kullanılmış bu şahsen fena olmayan bir kaynak ki bu kasım ayı rakamlarına göre aralık ayı değerlendirildiğinde yaklaşık 5 trilyona yakın bir kaynağın hükümetimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri çerçevesinde Niğde ilinde kullanıldığı ortaya çıkıyor.' 'dedi. 81 ilde çalışma hayatında teşvikleri anlattıklarını ifade eden Ceylan açıklamasına şu şekilde devam etti; "Özellikle çalışma bakanlığımızın artan istihdam ve istihdamda katkı sağlamak ve istihdamda iş başı eğitim programları çerçevesinde çok önemli desteklerimiz var. Bir defa hal hazırdaki teşviklerimizi anlatıyoruz. Görüyoruz ki alanda teşviklerden istifade etme yöntemlerinin sanayicilerimiz tarafından tam anlamıyla anlaşılamadığı hususunda bunun açıklığa kavuşturuyoruz. Çünkü Ticaret ve Sanayi Odası ile yapacağımız bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında öncelikle bakanlığımızın teşviklerini ve bu teşviklerin sanayicilerimiz ve istihdam sağlayan ticaret erbabı tarafından en kısa sürede nasıl istihdam edecekler. Teşviklerimiz nelerdir ve bundan kısa sürede fazla bürokratik işleme tabi kalmaksızın nasıl istihdam ettirilebilir. Bu konu bizim açımızdan önem arz ediyor."diye konuştu. - NİĞDE
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı” kapsamındaki toplantı, Niğde SGK il müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamındaki toplantı, Niğde SGK il müdürlüğünde gerçekleştirildi.