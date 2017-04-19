Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2017 Eğitim Planı dahilinde personele yönelik ikinci sağlık semineri düzenlendi.



Özel Bodrum Hastanesi iş birliği ile gerçekleşen "Çalışma Hayatında Boyun, Bel, Sırt Ağrıları ve Ergonomi Semineri" Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nüket Vural'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, hem ofis hem de saha personeline ergonomi konusu üzerinde duruldu. Dr. Vural, ofis çalışanlarının en sık karşılaştığı sağlık problemlerinden biri olan bel ve boyun ağrıları ile çalışma saatleri içerisinde çalışanların ergonomik duruşlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Bazı dış unsurların da sebep olabildiği bir takım rahatsızlıklara karşı gün içerisinde yapılabilecek ufak egzersizler konusunda ipuçlarının verildiği seminerde Vural, "Düzenli yapıldığında çalışma hayatınıza büyük bir rahatlama getirecek bu egzersizler için mutlaka zaman ayırmalısınız." şeklinde konuştu.



Toplam 150 personelin katıldığı seminer sonunda Özel Bodrum Hastanesine iş birliğinden dolayı teşekkür edilirken Uzm. Dr. Nüket Vural'a katkılarından dolayı çiçek ve teşekkür belgesi verildi. - MUĞLA