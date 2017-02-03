Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, iş seçmeden çalışmak isteyen herkesin İŞKUR'dan iş bulabileceğini söyledi.



Nacar, Manisa SGK İl Müdürlüğünde, "Çalışma Hayatı İçin Milli Seferberlik" programı hakkında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli seferberlik' çağrısı üzerine programın başladığını belirtti.



Bakanlık bünyesinde, müsteşar yardımcıları, kurul yardımcıları ve genel müdürlerin de içerisinde olduğu 10 grup oluşturulduğunu dile getiren Nacar, bu kapsamda şu ana kadar 36 ili gezdiklerini, mart sonuna kadar 81 ile gideceklerini ifade etti.



Manisa'da da ilk olarak Çalışma ve İş Kurumu yetkilileri ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Nacar, "Milli seferberlik ruhunu, kaynakları daha verimli kullanma konusunu nasıl yapacağımızı, iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi konuşup, imkanlarımızı şehrin tüm çalışanları, işsizleri için nasıl seferber edeceğimizi konuşuyoruz. Bugün Manisa'da yapacak çok şey olduğunu, yapabileceğimiz çok imkanlarımızın olduğunu gördük." dedi.



400 boş iş pozisyonu var



Vatandaşlara İŞKUR'a kayıt olma çağrısında bulunan Nacar sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün işsiz olduğunu düşünen hangi vatandaşımız varsa İŞKUR'a geldiğinde işe yerleşebileceğinin farkında olmasını istiyorum. Şu anda İŞKUR'da 400 boş iş pozisyonu var. 'Ben çalışmak istiyorum, iş seçmem' diyen her vatandaşın İŞKUR'dan iş bulabileceğini ifade etmek istiyorum. Türkiye genelinde şu an 120 bin kişiyi istihdam edebileceğimizi, 120 bin boş iş pozisyonu olduğunu görüyoruz. Bu milli seferberlik kapsamında ana amacımız, tüm işveren ve çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerini ve İŞKUR'un desteklerini anlatmaktır."



Nacar ayrıca bir soru üzerine, "Tüm madenlerimiz işçi arıyor, kapasitesini arttırmak istiyor. Madencilikte şuanda artan bir kapasite ve ihtiyaç olan bir iş gücü olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.