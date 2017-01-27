Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, "Çalışma Hayatı İçin Milli Seferberlik" programı kapsamında ülkedeki tüm sosyal taraflarla bir araya geleceklerini bildirdi.



Nacar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli seferberlik' çağrısı üzerine Bakanlığın bu programı başlattığını anlattı.



Bakanlık bünyesinde müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürlerin yer aldığı çalışma gruplarının oluşturulduğunu dile getiren Nacar, "Bu seferberlik, toplumun refah düzeyini, toplumun artı değerlerini arttırmaya dönük genel bir milli seferberliktir." dedi.



Ziyaret edilen illerde SGK ve İŞKUR yöneticileriyle bir araya gelineceğini, onlarla SGK'nın teşviklerinin ve İŞKUR'un desteklerinin konuşulacağını ifade eden Nacar, iki kurum arasında iş birliğini artırmak, teşvik ve desteklerin farkındalığını daha iyi noktaya getirmek amacında olduklarını ifade etti.



Gittikleri illerde çalışanlarla da yemekli toplantılar yaptıklarını anlatan Nacar, iş hayatındaki sorunları, beklentileri ilk elden dinlediklerini kaydetti.



"Tüm sosyal taraflarla bir araya geliyoruz"



Ziyaret gerçekleştirilen illerde organize sanayi bölgelerine de gittiklerini belirten Nacar, amaçlarının yeni bir kaynak ortaya koymadan istihdamı artırabilecek vizyonu ortaya koyabilmek olduğunu açıkladı.



Nacar, İŞKUR'da 180 bin açık iş pozisyonu olduğunu, bu konuda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Gelecek haftalarda Türkiye'deki 81 ilde bu çalışmayı tamamlayacaklarına, istihdam seferberliğiyle ilgili ülkedeki tüm sosyal taraflarla bir araya geleceklerine dikkati çeken Nacar, bütün işsizleri İŞKUR'a kayıt olmaya davet etti.



Nacar, 2002'de yüzde 50'nin üzerinde olan kayıt dışılığın günümüzde yüzde 30'a gerilediğini, bu rakamın 2023 yılında yüzde 15 olmasını hedeflediklerini, bu yolda çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.



Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz da katıldı.