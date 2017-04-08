Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Baş Bozüyük'te

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Bozüyük ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Bilecik SGK İl Müdürü Adem Bedir ve İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan ile esnaf ziyaretlerinde bulunan Baş, sonrasında Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.



Baş, burada yaptığı konuşmada, Bilecik'in ülkenin ekonomisinden istifade eden illerden değil, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan illerden biri olduğunu söyledi.



İl genelinde istihdam seferberliğinin büyük ölçüde sağlandığını dile getiren Baş, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bir istihdam politikamız var. Her ilin de taahhüt ettiği bir rakam var. Şu anda Bilecik sevindirici bir şekilde istihdamı büyük ölçüde sağlamış illerimizden birisi konumunda bulunuyor. Nisan ve mayıs ile daha da hızlanacağını düşünüyorum. Mevsimsel olarak işçilerin yeniden başladığı sektörler oluyor. Dönem dönem farklı sektörler, farklı teşviklerden faydalanabilir. 'Kısıtlı imkanlar ile ekonomiye nasıl katkı sağlayabiliriz?' diyerek çalışma yaparak illerimizi geziyoruz."



Ziyareti kapsamında bir fabrikada işçilerle öğle yemeği yiyen Baş, fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra bazı ev ziyaretleriyle programını sonlandırdı.