Çalışma Bakanı Müezzinoğlu: Tüm Kamuda 135 Bin 356 Kişi İhraç Edildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu CNN Türk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik kamuda yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi veren Müezzinoğlu, tüm kamuda 135 bin 356 kişinin ihraç edildiğini söyledi.

BÜYÜKANNEYE MAAŞ

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun diğer açıklamaları ise şöyle:

(Torununa bakan büyükanneye maaş) Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuğa baksın. Bu projeye ay sonunda son şeklini vereceğiz. 6-7 milyon TL'lik bir finansmanı var. Her yıl için 100 bin anne, 5-6 yıllık periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. Çıkan sonuçları 6 -7 ay sonra konuşacağız. Pilot uygulamayı göreceğiz.

KIDEM TAZMİNATI

Referandum sürecinden sonra daha sağlıklı güveniliri hhakaniyetli ve sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonunu ülkemize kazandıracağız.

ESNAF FONU

Esnafın Ahilik Fonu tasarısı tamamlandı, Meclis'e gönderiyoruz.

TAŞERON

Referandumdan sonra Kamu Çalışanı Reformu yapacağız. Bu reform da taşeron da olacak. Bir süre daha sabırlı olmaları gerekiyor.