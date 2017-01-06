Çalışma Bakanı Müezzinoğlu Konyalı İş Adamları ile Bir Araya Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Konyalı iş adamları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, İş-Kur Konya İl Müdürü Emrah Keleş, MÜSİAD Konya Başkanı Lütfi Şimşek, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik Konya Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programına katıldı.



İş adamları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu, 2017 çalışma stratejilerini belirlerken çalışma hayatında 2017 milli seferberlik yılı olarak belirledikleri yol haritasına Konya'dan başladıklarını belirterek, "Ülke ve millet olarak büyük hedeflerimiz var. Farklı farklı renklerde, farklı farklı cinslerde farklı farklı atraksiyonları 2013'ten beri deniyorlar" ifadesini kullandı.



İşçisinden işverenine, yaşlısından gencine herkesin Türkiye'ye karşı bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Karamsarlık yaymak isteyenlere prim vermek, bu milletin yerli ve milli duruşu olamaz. Birilerinin kurduğu tuzaklardan korkarak, 'ben de dışarıda tedbir alayım' diyerek yatırımı azaltmak veya kıyıdaki sermayesini dışarıya emniyet supabı olarak göndermek milli ve yerli duruş olamaz. Bu millet bunların hiçbirine hakkını helal etmez" şeklinde konuştu.



"Girişimcisinin öz güveni olan bir Türkiye var"



Bakan Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak özellikle üniversiteden yeni mezun olan gençler ile istihdama katılmak isteyen kadınlara ayrı bir önem verdiklerini kayddeti. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "15 Temmuz gecesi şehit ve gazilerimiz, 'bu milletle her türlü yolculuğa çıkılır, bu milletle her türlü yolculuğa çıkılır, bu milletle beraber risk alınır'ı gösterdi. Dolayısıyla çok emniyetli, çok tedbirli değil, daha öz güvenli, daha cesur ve daha çok iddialı ve hedeflere kilitlenen durumda olmalıyız. Baktığımızda bizi sıkıntılı gibi göstermek isteyen o 'üst akıl' dediğimiz yapı, esasında kendilerindeki o büyük sıkıntıları aşabilmek için büyüme hedefleri ve sıkıntıları az olan ülkeleri sıkıntıya sokarak kendi sıkıntılarını göstermek istemeyen ülkeler. O gelişmiş dediğimiz dünya artık yapabileceklerinin azamisini yaptı. Buna karşın, girişimcisinin öz güveni olan bir Türkiye var" diye konuştu.



Bakan Müezzinoğlu, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli mesafeler aldıklarını ama hala ciddi sorunların olduğunun altını çizerek, "Burada bizi sıkıntıya neden olacak şeyler varsa hemen düzeltiriz. Buradaki mevzuat zor da olsa başarmak durumdaysak zoru başaracağız. Çünkü bizim için değerli olan insandır. Bizim medeniyetimiz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' der. Önce insanımızı yaşatmak sonra yüceltmek geliyor. Şimdi biz insanımızı bir taraftan yaşatırken, bir taraftan yücelteceğiz" değerlendirmesini yaptı.



Bakan Müezzinoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle hedeflerine ulaşamayan güçlerin çeşitli terör olayları ve ekonomik manevralarla Türkiye'yi zora sokmak istediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Şimdi baktığımız zaman, perdenin arkasında biri var, Hacivat ile Karagöz oynatır gibi oynatıyor. Bazen Hacivat'ı Karagöz, bazen Karagöz'ü Hacivat yapıyor. Her gün farklı farklı senaryolar tıpkı 1970'de bizim öğrenciliğimizde yaşadığımız gibi 'sabah silah bir faşisti vurdu, akşam bir komünisti vurdu'. Ama silah aynı silah. Bedeli ödeyen aynı millet ama çatıştırılan ve ayrıştırlan bir süreç. Şimdi kurulmak istenen tuzak bu, oynanmak istenen oyun bu. Bir tarafından PKK'yı bir taraftan DEAŞ'ı ama bir bakıyorsunuz Reina'da yapılan eylemi DEAŞ'ın yapabilme kabiliyetinin olmadığını 80 milyon aklı başında ülke insanı analiz edebiliyor. DEAŞ yapsa yapsa bir canlı bombanın üzerine bombaları yerleştirir, orada patlatır. Ama hadise öyle değil. Her boyutuyla milimetrik. Hala bugün geldiğimiz noktada her boyutuyla milimetrik hesaplanmış bir hain bir terör eylemi veya bir büyük oyun, terör eylemiyle bu millete karşısına bu milletin kaderiyle oynanmak istenen burada da yaşam tarzları çatışması zemini hazırlamaya çalışıyorlar. O gece yılbaşını kendi duygu dünyasıyla kendi mutlu olma dünyasıyla orada kutlamak isteyen masum insanlara o silahı çeken insan olamaz. İnsani değer taşıyamaz. Hiçbir inancın, milliyetin, değerin mensubu olamaz. Ama onu oynatan, bu değerleri çatıştırabilmenin stratejik alanını planlıyor. ve ondan sonra da sosyal medyadan bu ülkeyi ayrıştıracak yaşam tarzları nedeniyle çatıştıracak oyunları ve tuzakları bu milletin karşısına getiriyor. Ama hiç tereddütleri olmasın ki bu millet bu oyunlara prim vermedi, vermeyecek. Bu millet kardelen gibi yoğun karın altında bile değerlerini koruyan, o buzun içinden o zarif ve asil duruşunu asla kaybetmeyen bir millet."



Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısına değinerek, "2013 yılı Mayıs ayında Gezi hadiseleriyle başlayan 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, MİT tırlarının durdurulması, Kobani olayları, 15 Temmuz ihaneti ve bombalı eylemlerle devam eden karanlık kapıların Türkiye'nin siyasetine ve devamında ekonomisine yönelik girişimler karşısında Konya iş dünyası olarak gür bir sesle her zaman teröre karşı olduğumuzu haykırdık ve tüm bu hadiseler karşısında her zamanki gibi devletimizin ve hükümetimizin yanında durduk. Bedel ödenmesi gerekiyorsa bu millet bugüne kadar ödedi inşallah bedel ödemeyiz bundan sonra bu ödediğimiz bedeller son olur ama ödememiz gerekiyorsa da hiçbir zaman bunları ödemekten geri durmayacağımızı da bilmenizi istiyorum Konya iş alemi olarak. Devletimiz ile el ele ekonomimizi iyi yerlere getirmek için daha çok çalışacağız ve dik duruş ile hain terör ve onun destekçilerine bir tokat daha vuracağız" diye konuştu.



Öztürk, 'Çalışma Hayatında Konya' konulu sunumunu gerçekleştirerek Konya'daki iş hayatıyla ilgili bilgileri aktardı. Genç gruba ayrı bir asgari ücret talebi onu çalışma müdürlüğü Soru cevap ve önerileri aldı.



Bakan Müezzinoğlu konuşmaların ardından iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının sorunlarını ve önerilerini değerlendirdi. - KONYA