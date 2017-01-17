Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, 900 Bin Kişilik İstihdam Müjdesi Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar 367 hizmet binasını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, bunlara bugün 51 hizmet binasını daha ekleyeceklerini söyledi.

"ARTI İSTİHDAM UYGULAMASINI İLK DEFA BU YIL BAŞLATIYORUZ"

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugünlerde karşı karşıya kalınan en önemli sorunların başında istihdamdaki daralmanın geldiğini aktaran Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, istihdamdaki daralmayı azaltabilmek, yatırımın önünü açabilmek ve gençlerimize iş alanları oluşturabilme adına sizlerin de toplumun tamamına bir mesaj olarak duyurduğunuz 'milli seferberlik' ruhuna uygun olarak 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nı başlattık. Bu anlamda, Bakanlığımızın bütün üst yöneticileri ile bakanlığımıza bağlı kurumların il müdürleri toplumla iç içe olabilmek ve tüm dinamikleri daha güçlü hale getirebilmek adına çalışmalara başladı."

"BU YIL 900 BİN KİŞİLİK İSTİHDAMA DESTEK VERECEĞİZ"

Müezzinoğlu, bu çerçevede dün İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü" imzalandığını anımsatarak, Türkiye genelinde 252 noktada işçi arayan ile işçiyi buluşturduklarını anlattı.

Müezzinoğlu, "İŞKUR olarak işbaşı eğitim programlarıyla 300 bin, mesleki eğitim kurslarıyla 100 bin, girişimcilik eğitim programlarıyla 100 bin, toplum yararına çalışma projesiyle 100 bin ve artı istihdamla da 280 bin olmak üzere bu yıl yaklaşık 900 bin kişilik istihdama destek vereceğiz. Artı istihdam uygulamasını ilk defa bu yıl başlatıyoruz. Bu anlamda ilk defa işe girecek, stratejik alanlarda iş arayanlara artı istihdamda asgari ücretin yarısını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz. Bu ikinci yıl devam ediyorsa o zaman da ücretinin yüzde 25'ini yine biz üstleneceğiz. Burada genç işsizlerimize, kadınlarımıza, girişimcilerimize daha çok alan oluşturalım ve istihdamdaki daralmayı biran önce yeniden normalleştirelim istiyoruz."

YENİ MEZUNUN ÜCRETİNİN YARISI DEVLETTEN

Müezzinoğlu, üniversiteden yeni mezun olanların mevcut istihdama ek olarak istihdam edilmesi halinde ilk yıl net asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl ise yüzde 25'i kadar destekleyeceklerini de vurgularken İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan da imzalanan protokol ile istihdam artışını hedeflediklerini belirterek, TOBB ile iş birliği kapsamında 252 noktada hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini söyledi. Hedeflenen toplam istihdamın 880 bin olduğu kaydedildi.