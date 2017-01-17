20 Dakika Detayı! İstanbul Emniyet Müdürü Risk Aldı, Reina Saldırganı Sağ Yakalandı

Ortaköy Reina'daki yılbaşı gecesi 39 kişinin katledildiği 71 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası terörist sağ olarak yakalandı. Saldırganın sağ yakalanmasının İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi. Saldırganın sağ alınması için, İl Emniyet Müdürü talimatıyla sivil polislerin adrese girdiği ve 20 dakikalık mücadele yaşandığı öğrenildi.

SALDIRGANIN SAĞ YAKALANMASI İÇİN TALİMATI İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ VERMİŞ

Ortaköy Reina'daki yılbaşı gecesi 39 kişinin katledildiği 71 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası terörist sağ olarak yakalandı. Saldırganın sağ yakalanmasının İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştiği öğrenildi.

OLAYIN PERDE ARKASININ ANLAŞILMASI İÇİN TERÖRİST SAĞ İSTENDİ

Edinilen bilgiye göre, operasyondan 3 gün önce ev belirlendi. Esenyurt'taki lüks sitede bulunan adres izlemeye alındı. Dr. Mustafa Çalışkan olayın arka planının aydınlatılması için saldırganın sağ alınması gerektiğini belirtti. Operasyon öncesi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) birimleri ile toplantı yapıldı.

TÜM RİSKLERE RAĞMEN TERÖRİST SAĞ YAKALANDI

Elde edilen bilgiler değerlendirildi. Teröristin sağ alınması için riskler değerlendirildi. Tüm risklere karşın teröristin sağ alınmasının önemli olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu görevi yapmak için TEM Operasyon Timi'nden özel ekip oluşturdu.

KATİL, POLİSLERİ VURMAYA ÇALIŞTI

Sivil ekipler, operasyon startı ile 23.40'da adrese girdi. Saldırgan polise direnmeye çalıştı. Ekiplere vurmaya çalışan katil, tüm çabalarına karşı etkisiz hale getirildi. Başarılı operasyon sonrasında yakalanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.