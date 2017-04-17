Çalışkan: "Biriz, Beraberiz, 80 Milyon Tek Milletiz"

Referandum sonuçlarını değerlendiren Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Evet diyenlerde, hayır diyenlerde hepimiz kardeşiz" dedi.



16 Nisan tarihinin Türkiye'nin ayağındaki prangalarından kurtulduğu bir dönem olduğunu ifade eden Çalışkan, "16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda demokrasi tarihimizde yepyeni bir sayfa açılmıştır. Milletimiz, vermiş olduğu bu kararla ülkemizin büyüyüp gelişmesini hazmedemeyen ve düşmanlık güden bazı çevrelere en güzel mesajı vermiştir. Bu sonucu milletimizin huzuru ve refahı için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Millet ülkemizin daha aydınlık, daha müreffeh ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için bir kez daha gereken duruşu göstermiştir. Bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Milletimiz bu kararla 15 Temmuz hain işgal girişiminde bulunanlara, ülkemize düşmanca yaklaşan batılı ülkelere, terör örgütlerine ve içerideki işbirlikçilerine en güzel cevabı vermiştir. Çıkan sonuç itibari ile milletimiz tüm dünyaya demokrasi adına en güzel cevabı vermiştir" dedi.



"Ayrı gayrı yok, hep birlikte Türkiye'yiz"



Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Bizler her zaman Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden yana olduk. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek bayrak anlayışı içerisinde 780 milyon metrekare alan üzerinde yaşayan 80 milyonu hep kardeş bildik. Bazı çevrelerin fitneleri ve kışkırtmalarına rağmen meşru siyasi zemin üzerinde yaptığımız rekabet, sağlamış olduğumuz birlik ve beraberliğimizi asla bozmamıştır ve bozamayacaktır. Ülke içerisinde ve dışında yaşayan vatansever milletimiz büyük bir olgunlukla sandığa gitmiş ve demokratik haklarını kullanarak oy kullanmıştır. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız büyük bir heyecanla Türkiye'mize ve birliğimize sahip çıkmışlardır. Siyasi görüşü ne olursa olsun kararı ne olursa olsun samimiyetle sandığa giderek oy kullanan tüm milletimize gönülden şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KARAMAN