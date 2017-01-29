Çalışırken Düşüp Başını Çarpan Fırın İşçisi Öldü

GAZİANTEP'te, çalıştığı fırında dengesini kaybederek düşen ve başını yere çarpan işçi 44 yaşındaki Salih Ekinci yaşamını yitirdi.



Olay, dün gece Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Ekinci çalıştığı pide fırının üst bölümünde dengesini kaybederek düştü ve başını yere çarptı. Ağır yaralanan Ekinci, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen evli ve 1 çocuk babası Ekinci, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ekinci'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - Gaziantep