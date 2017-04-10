



Zamanınızı yönetmekte ve işlerinizi düzenlemekte zorluk mu çekiyorsunuz? Gün içinde çalışırken daha verimli olmanın yollarını mı arıyorsunuz? Mentat, size üretkenliğinizi artırmada yardımcı olabilecek yöntemleri öneriyor.



Eğer gününüzü planlamakta ve işinize konsantre olmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olacağını umduğumuz, 10 adımdan oluşan bu tavsiyeleri hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. İşte o öneriler:







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Çalışırken Daha Verimli Olmanız İçin 10 Adım! yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.