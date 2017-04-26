Çalışanların Çoğu Sosyal Güvencenin Azalmasından Endişeli

HSBC Grubu'nun; "Emekliliğin Geleceği: Değişen Koşullar" raporuna göre da çalışma çağındakilerin yüzde 65'i sosyal güvencenin azalmasından endişe ederken, yüzde 24'ü emeklilik yaşına geldiklerinde devlet emekliliğinin var olmayacağına inanıyor.



HSBC Grubunun "Emekliliğin Geleceği: Değişen Koşullar" raporu, dünyadaki emeklilik eğilimleri ile ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor. 2005 yılından bu yana, dünya genelinde 177 binden fazla kişiyle yapılan Değişen Koşullar adlı küresel rapor, serinin on dördüncü raporu oldu.



Rapor, Ipsos MORI tarafından 2016 yılı Kasım ve 2017 yılı Ocak ayları arasında online olarak 16 ülkeden 18 bin 414 kişi ile gerçekleştirilirken Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.



Rapora göre dünya genelinde 16 ülkede 18 binden fazla katılımcının dahil olduğu araştırmanın sonuçları; politik, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlerin insanların emeklilik beklentileri üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Rapora göre dünya genelinde, nüfusun yaşlanması ve artan kamu borçları ekonomilerin emeklileri destekleme gücüne duyulan güveni zayıflatıyor.



Raporda; çalışma çağındakilerin yüzde 65'i devlet emekliliği/sosyal güvencedeki azalıştan endişe ederken, yüzde 64'ü emeklilik maaşı/desteğine ihtiyaç duyan kişi sayısındaki artıştan kaygılanıyor. Bunun yanı sıra, yaklaşık üçte ikilik bir kesim (yüzde 66) artan kamu borçlarının emeklilere sağlanan desteği azaltacağını düşünürken, çalışanların yüzde 24'ü emeklilik yaşına geldiklerinde devlet emekliliğinin var olmayacağına inanıyor.



Bununla birlikte sağlık hizmetleri maliyetlerinin artması çalışanlar için diğer bir endişe konusu. Çalışma çağındakilerin yüzde 77'si gelecekte emeklilerin sağlık hizmetlerine daha fazla harcama yapmak zorunda olacağını düşünüyor.



Y kuşağının emeklilik beklentileri gerçekçi değil



Çalışma çağındakilerin yüzde 68'i ekonomik belirsizliklerin emeklilik için birikim yapma güçleri üzerindeki etkisinden kaygılanırken, yüzde 61'i ise 2007-2008 küresel finansal krizin ardından rahat bir emeklilik için birikim yapmanın daha zor olacağını söylüyor.



Raporda; Y kuşağının diğer çalışma çağındaki kuşaklardan daha genç yaşta emekli olmayı öngördüğü belirtilirken, emeklilik beklentilerinin de gerçekçi olmadığı ortaya konuyor. Çalışma çağındakiler için ortalama emekli olma yaşı 61 iken, Y kuşağı 59 yaşında emekli olmayı bekliyor. Dünya genelinde artan finansal baskılar ve emeklilik yaşlarının yükseltilmesine rağmen, Y kuşağının yalnızca yüzde 10'u 65 yaşından sonra çalışmaya devam edeceğini öngörüyor.



Buna karşın, Y kuşağının yüzde 59'u daha uzun bir yaşama sahip olacağını ve önceki kuşaklara göre daha uzun süre kendilerini finansal olarak desteklemeleri gerektiğinin de farkında.



Finansal kriz ve artan kamu borçlarının bedelini Y kuşağı ödüyor



Y kuşağı diğer tüm kuşaklara kıyasla en zayıf emeklilik görünümüne sahip. Araştırma kapsamında sadece 10 kişiden 1'i Y kuşağının rahat bir emeklilik geçireceğini düşünüyor. yüzde 53'ü Y kuşağının önceki kuşaklara göre daha zayıf bir ekonomik büyüme ile karşı karşıya kaldığını, yüzde 58'i ise küresel finansal kriz ve artan kamu borçları gibi daha yaşlı kuşaklardan kaynaklı ekonomik sonuçların bedelini ödediğini düşünüyor.



Buna karşın insanların yüzde 54'ü Y kuşağının önceki kuşaklara göre daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olduğuna ancak bunun farkında olmadığına inanıyor. yüzde 60'ı da Y kuşağının emeklilikte kendilerini finansal olarak desteklemek için yarı zamanlı çalışma gibi daha fazla esnekliğe sahip olacağına inanıyor.



Y Kuşağı daha fazla yatırım riski almaya açık



Y kuşağının emeklilik birikimlerini artırmak için diğer kuşaklara göre daha fazla yatırım riski almayı değerlendirebileceği görülüyor. Y kuşağının yüzde 39'u finansal istikrar sağlamak için riskli yatırımlar yapabileceğini belirtirken, bu oranın X kuşağında yüzde 33, Baby Boomers kuşağında yüzde 22 olduğu görülüyor. Y kuşağının yüzde 65'i (X kuşağı yüzde 59, Baby Boomers yüzde 54) birikim yapmak için harcamalarını azaltmaya hazırlıklı olduğunu belirtirken, yüzde 61'i (X kuşağı yüzde 56, Baby Boomers yüzde 50) finansal kararları için aktif olarak bilgi alma arayışını giriyor. yüzde 51'i (X kuşağı yüzde 45, Baby Boomers yüzde 39) ise en yüksek getiriyi elde etmek için aktif olarak birikimine yön veriyor.



HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, HSBC Grubu'nun küresel çapta gerçekleştirdiği araştırma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Y kuşağı karşı karşıya olduğu ekonomik ve demografik güçlüklerin farkında olsa da bu faktörlerin emeklilikleri üzerindeki etkilerini tam anlamıyla kavramış görünmüyor. Uzayan yaşam süreleri ile birlikte emekli olarak geçirilen yıllar arttıkça, geleneksel birikim yöntemleri tek başına yeterli olmayabilir. Bunun bir sonucu olarak da birikim yapmaya önceki nesillere göre daha erken başlamak ve ek birikim sağlayabilecek alternatif metotların emeklilik öncesinde değerlendirilmesi ilerleyen yaşlarda bireylerin çalışma hayatına dönme ihtiyacını azaltabilir."



Pratik adımlar



HSBC Grubu'nun "Emekliliğin Geleceği: Değişen Koşullar" raporunda emeklilikteki finansal şartların iyileştirilmesi için atılabilecek dört adım şöyle sıralanıyor:



• 1.Emekliliğinizle ilgili gerçekçi olun



• Erkenden ve daha fazla birikim yapmaya başlayarak uzun ve rahat bir emeklilik için hazırlıklı olduğunuzdan emin olun. Emeklilik planınızda potansiyel sağlık maliyetlerini de hesaba katın.



• 2.Farklı kaynakları değerlendirin



• Riski dağıtmak ve getirileri en üst seviyeye çıkarmak için birikim ve yatırım yapma yollarınızı dengeleyin. Yatırımlarınızdan beklediğiniz getiriler konusunda gerçekçi olun.



• 3.Beklenmedik olaylara karşı plan yapın



• Beklenmedik olaylar emeklilikteki finansal durumunuz üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Emeklilik planınızı yaparken en kötü senaryoları gözden geçirin ve emeklilik gelirinizi güvence altına alacak miktarı ayırmayı değerlendirin.



• 4.Teknolojiden faydalanın



• Emeklilik planınızı daha kolay yapabilmek için yeni teknolojileri kullanın. Online planlama araçları emeklilik ihtiyaçlarınızı anlamanıza ve hedeflerinize yönelik ilerleme sürecinizi takip etmenize yardımcı olabilir. Desteğe ihtiyacınız olduğunda profesyonel finansal danışmanlık alın.



(Fotoğraflı) - İstanbul