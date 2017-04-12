Çalışan Gazeteciler Aa'yı Ziyaret Etti

Çalışan Gazeteciler Derneği Batman Şubesi Başkanı Ercan Atay, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Atay, Anadolu Ajansının (AA) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derneğin yönetim kurulu üyeleriyle AA Batman Bürosunu ziyaret etti.



Ziyarette yaptığı konuşmada AA'nın, Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Atay, "Teknolojiyi de yakından takip eden AA, hem kaliteli hem de doğru haberleri ile son yıllarda önemli bir mesafe katetmiştir. Çalışmalarını takdir ediyoruz." dedi.