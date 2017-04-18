Çalıntı Otomobil Sulama Kanalında Bulundu

Tarsus ilçesinde dün gece çalınan otomobil, sulama kanalının içinde bulundu.



İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Selami Öz'e ait 33 NKK 64 plakalı otomobil, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.



Sabah durumu fark eden Öz'ün Yeni Mahalle Polis Merkezine giderek çalıntı başvurusunda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı.



Bu arada, Bağlar Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında bir otomobilin bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, aracın Öz'e ait olduğunu tespit etti.



Su içindeki araç itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, polis zanlı veya zanlıların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.