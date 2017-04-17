Çalıntı Motosikleti Bırakıp Kaçtılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişinin bırakıp kaçtıkları motosiklet çalıntı çıktı.



Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde plakası bulunmayan bir motosikletin üzerindeki 3 kişi, polislerinin 'dur' ihtarına karşılık motosikleti bırakarak kaçtı. Gençlerin motosikleti bırakıp kaçmalarının ardından şase numarasından yapılan sorgulamada, motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, motosiklette parmak izi çalışması yaptı. Motosikleti bırakıp kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA