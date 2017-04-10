Çalıntı Araçtaki Şüpheli Kaçarken Yakalandı

Seyhan Baraj Gölü'ndeki yarım adada suya düşen çalıntı araçtaki kişi ticari taksiyle kaçarken yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Seyhan Baraj Gölü'ndeki yarım adada, vatandaşlar, suda 55 VG 224 plakalı aracın olduğunu farkedince durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, araçta başka birinin olma ihtimaline karşı CANKUR, sualtı ve ambulans çağırdı.



Ekipler, yaptıkları incelemede, aracın çalıntı olduğu ve içinde kimsenin bulunmadığı tespit etti.



Sürücüsünün kaçma ihtimali üzerinde duran ekipler, kent merkezinde ticari takside üzeri ıslak bir şahsı gözaltına aldı.



Çekiciyle sudan çıkarılan araç incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.