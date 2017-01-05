Çalıntı Araçta Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde durdurulan çalıntı bir araçta 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Besni ilçesinin doğu girişinde bulunan kontrol noktasında 06 KOU 72 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan aracın Gaziantep'ten çalındığının anlaşılması üzerine araçta bulunan şahıs gözaltına alınarak araç içerisinde detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülerek sorguya alındı. Şahsın 5 ayrı suçtan arandığı da öğrenildi. Sorgusunda İsmail Güllü isminde üzerinde kimlik çıkan şahsın parmak izi tespitinde gerçek isminin Fatih Güllü olduğu ortaya çıktı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN