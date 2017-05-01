Çalıntı 10 Araç Samsun'da Yakalandı

Antalya ve Kastamonu'ndan çalınan 10 araç Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan 9, Antalya'dan 1 araç olmak üzere hacizli ve yakalamalı olarak yediemin deposundan çalınan 10 araç, Samsun'un Alaçam ilçesinde ele geçirildi. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonunda Kastamonu ve Antalya'dan çalınan araçların Karlı Mahallesi'nde bir oto yedek parçacısında olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri iş yerine yaptıkları baskında çalınan araçları parçalanmış ve satışa hazır vaziyette buldu. Araçlara el koyan jandarma ekipleri oto hırsızlığı olayı ile ilgili iş yeri sahibi O.K.'yı gözaltına aldı.



Oto hırsızlığı ile ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN