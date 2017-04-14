Çalınan Ziynet Eşyaları Kanalizasyondan Çıktı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 11 ay önce evlenen Nüve- Mert Turan çiftinin geçen hafta evlerinden çalınan 30 bin lira değerindeki altın ziynet eşyası, dün kendilerini ziyarete gelen damadın annesi tarafından bina içersindeki kanalizasyon menfezinde fark edildi. Kanalizasyondan çıkartılan altın takılar Turan çiftine verilirken, polis hırsız veya hırsızların kimliğini aldığı parmak izinden araştırıyor.



İnegöl'de Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan Nüve ve Mert Turan geç yıl evlendi. Çiftin evlerinde bulunan altınlar ve takılar geçen hafta cuma günü çalındı. Turan çiftinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü evde parmak izi aldı. İddiaya göre, dün eşi Hakkı Turan ile oğlunu ziyarete gelen damadın annesi Funda Turan, yürürken menfezden bakınca kanalizasyonda altınları fark etti. Bunun üzerine açılan menfezde arama yapan Mert Turan çalınan 30 bin lira değerindeki altın bilezikler ve takıları burada buldu. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese gelen polis parmak izi aldığı bilezikleri Turan çiftine teslim etti.



'KANALİZASYONDA BİR ŞEYİN IŞILDADIĞINI GÖRDÜM'



Olayı anlatan Mert Turan'ın annesi Funda Turan, "Eşim bahçeye çıkmıştı, ben de merdivenlerde duruyordum. Yukarıdan bakınca kanalizasyon içerisinde bir şeyin ışıldadığını gördüm. Oğlumu çağırdım. Çalınan altınları bulduk" dedi.



Mert Turan'ın babası Hakkı Turan da, "Geçtiğimiz Cuma günü oğlumun ve gelinimin evine hırsız girmiş. Polisi çağırdık. Polis araştırma başlattı. Ben de olaydan 6 gün sonra bahçeye indim eşimle. O sırada eşim kanalizasyonda bir şeyin var olduğunu söyledi. Oğlum geldi ve kanalizasyonun içinde çalınan altınları bulduk. Hepsini kanalizasyondan çıkardık" diye konuştu



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Bursa