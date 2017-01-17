Çalınan Prototip Satışta Yakalandı!

Bu ay Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2017'de yeni ve gelişen teknolojiler sergilendi, yakında tüketicilerin eline ulaşacak sayısız yeni cihaz sergilendi. Ancak etkinlik, Razer'ın iki prototipinin çalınmasıyla buruk bir son yaşadı.



Razer CEO'su, ilk açıklamasından sonra yaptığı bir açıklamada çalınan prototiplerin üç 4K ekranlı Project Valerie oyun laptop'una ait olduğunu söylemişti. Firma, hırsızı bulmaya yardımcı olacak kişiye 25.000 dolar ödül vereceğini de duyurmuştu. Çin'in eBay tarzı eticaret sitesinde cihazın kısa süre görünmesiyle, çalınan prototopin en az birinin nereye gittiği belli oldu.



Sitede satışa sunulan prototip için 150.000 CNY (yaklaşık 21.700 dolar) fiyat biçilmişti ve cihaz "yeni değil" etiketiyle listelenmişti. Cihazın bu şekilde satışa sunulmasının, hırsızı arayan yetkililerin işini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı henüz bilinmiyor.