Çalınan Motosikletine 3 Yıl Sonra Kavuştu

KAHRAMANMARAŞ'ta, emekli memur Halil Alakoç'un 3 yıl önce evinin önünden çalınan motosikleti, polisin hırsızlık çetesine yaptığı operasyonda ele geçirildi. 3 yıl sonra motosikletine kavuşan Alakoç, "Çok sevindim, yeni satın almış gibi oldum" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sırasında 5 kişilik hırsızlık çetesini saptadı. 30 yaşındaki A.Y.'nin liderliğini yaptığı çeteyi takibe alan ekipler, A.Y.'nin motosikletleri 2 kişiye 100 lira karşılığında çaldırdığını, diğer 2 kişiye de motosikletleri merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Dönüklü, Fatmalı ve Kurtlar Mahallesi'nde yaşayanlara 600 ile 900 liraya sattırdığını belirledi. Ekipler, çalışmanın sonunda yaptığı operasyonla; çete lideri A.Y. ile A.B., S.N., H.K. ve A.K.'yi çalıntı 5 motosikletle gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği açıklanırken, çalıntı motosikletler de sahiplerine teslim edildi.



'HEYECANLA KARAKOLA GELDİM'



Motosiklet sahiplerinden biri olan Halil Alakoç, motosikletinin 3 yıl önce apartman girişinden çalındığını söyledi. Motosikletine 3 yıl aradan sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Alakoç, "Polisler gece saat 22.00'de bana haber verdiler. Büyük bir sevinç ve heyecanla karakola geldim, motosikletimin bulunduğunu, suçluların da ellerinde olduğunu söylediler. 3 yıl sonra po0lisler beni aradığında ilk önce inanamadım. Motosikletim bulunduğu için çok sevindim, yeni satın almış gibi oldum" dedi.



Diğer motosiklet sahipleri de polis ekiplerine teşekkür etti. - Kahramanmaraş