Çalınan Motosikletine 3 Yıl Sonra Kavuştu

Kahramanmaraş'ta, emekli memur Halil Alakoç'un 3 yıl önce evinin önünden çalınan motosikleti, polisin hırsızlık çetesine yaptığı operasyonda ele geçirildi. 3 yıl sonra motosikletine kavuşan Alakoç, "Çok sevindim, yeni satın almış gibi oldum." dedi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sırasında 5 kişilik hırsızlık çetesini saptadı. 30 yaşındaki A.Y.'nin liderliğini yaptığı çeteyi takibe alan ekipler, A.Y.'nin motosikletleri 2 kişiye 100 lira karşılığında çaldırdığını, diğer 2 kişiye de motosikletleri merkez Onikişubat ilçesi kırsalındaki Dönüklü, Fatmalı ve Kurtlar Mahallesi'nde yaşayanlara 600 ile 900 liraya sattırdığını belirledi. Ekipler, çalışmanın sonunda yaptığı operasyonla; çete lideri A.Y. ile A.B., S.N., H.K. ve A.K.'yi çalıntı 5 motosikletle gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği açıklanırken, çalıntı motosikletler de sahiplerine teslim edildi.

'HEYECANLA KARAKOLA GELDİM'

Motosiklet sahiplerinden biri olan Halil Alakoç, motosikletinin 3 yıl önce apartman girişinden çalındığını söyledi. Motosikletine 3 yıl aradan sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Alakoç, "Polisler gece saat 22.00'de bana haber verdiler. Büyük bir sevinç ve heyecanla karakola geldim, motosikletimin bulunduğunu, suçluların da ellerinde olduğunu söylediler. 3 yıl sonra po0lisler beni aradığında ilk önce inanamadım. Motosikletim bulunduğu için çok sevindim, yeni satın almış gibi oldum." dedi. Diğer motosiklet sahipleri de polis ekiplerine teşekkür etti.