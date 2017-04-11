Çalınan minibüsünün vergi borcu 14 yıl sonra çıktı

2003 yılında çalınan minibüsüne ait 5 bin 145 TL'lik vergi borcu çıktı



İZMİR - İzmir'de yaşayan 48 yaşındaki Nizamettin Akar, 2003 yılında çalınan minibüsüne ait 5 bin 145 TL'lik vergi borcunun 2017 yılında geldiğini, minibüsün çalındığına dair bilginin de sistemde görünmediğini iddia etti.

İzmir Torbalı'da yaşayan 7 çocuk babası 48 yaşındaki Nizamettin Akar, 14 yıl önce çalınan minibüsüne 5 bin 145 TL'lik vergi borcu geldiğini iddia etti. 2003 yılında Manisa'da yaşarken minibüsünün çalındığını ancak kısa bir süre sonra Adana'da bulunarak kendisine teslim edildiğini belirten Akar, "Yaklaşık 3 ay sonra minibüsüm yeniden çalındı. Tekrar emniyet güçlerine bildirdik. Nasıl olsa bulurlar diye bekledik ama bulunmadı. Böylelikle 14 yıl geçti. Bu yıl çalınan minibüsümün vergi borcu çıktı. Vergi dairesine gidip çalınan arabanın vergi borcunun olmayacağını söyledim, karakola gittim ama sistemde çalındığı ile ilgili bilgi görünmedi. Bana 2003 yılında çalındığına dair bir belge vermişlerdi ama nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Sistemde de görünmüyor. 2003'ten 2017'ye kadar 5 bin 145 TL borç gelmiş" diyerek mağdur olduğunu söyledi.

Maddi durumunun iyi olmadığını kaydeden Akar, "Ya çalındığına dair belgem bulunsun ya da borcuma yardımcı olunsun. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazdım. Çözüm bekliyorum" diye konuştu.