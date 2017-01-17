Çalınan Kamyonetini Yakılmış Buldu,gözyaşına Hakim Olamadı

GAZİANTEP'te nakliyecilik yapan Suriye uyruklu Muhammed Hasan Fethi, dün gece evinin önünden çalınan kamyonetini öğle saatlerinde yakılmış halde bulunca gözyaşına boğuldu.



Olay, öğle saatlerinde İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak 10 çocuğu ve eşiyle beraber Gaziantep'e gelen Muhammed Hasan Fethi, bir vatandaşın kendisine hediye ettiği 27 TE 276 plakalı kamyonetle nakliyat işi yapmaya başladı. Ancak, dün gece Fethi'nin evinin önüne park ettiği kamyonet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlığı ihbar eden Fethi, kendisi de kamyoneti aramaya başladı. Fethi ve 2 çocuğu, öğle saatlerinde çalınan kamyoneti evlerine yakın boş arazide yanmış ve bir lastiği çalınmış olarak buldu. Ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı kamyonetin yandığını gören Fethi, gözyaşlarına boğuldu. 10 çocuğun geçimini kamyonetle yaptığı işle sağladığını söyleyen Fethi, "Kamyonet yandı. İş bitti, çocuklarım aç kalacak" dedi. Kamyoneti Fethi'ye hediye eden Müslüm Güçlü ise "Ben bu adama kamyoneti ailesini geçindirsin diye verdim. Birileri kamyoneti çalıp yakmış. Bu insanlar nasıl geçinecek. 10 çocuklu bir ailenin geçimini sağlayan kamyoneti yakmışlar. Bu nasıl bir vicdan" dedi.



Fethi'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler kamyonet üzerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - Gaziantep