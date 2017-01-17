Çalınan Kamyonetini Yakılmış Buldu, Gözyaşına Hakim Olamadı

Gaziantep'te nakliyecilik yapan Suriye uyruklu Muhammed Hasan Fethi, dün gece evinin önünden çalınan kamyonetini öğle saatlerinde yakılmış halde bulunca gözyaşına boğuldu.

EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALINDI

Olay, öğle saatlerinde İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak 10 çocuğu ve eşiyle beraber Gaziantep'e gelen Muhammed Hasan Fethi, bir vatandaşın kendisine hediye ettiği 27 TE 276 plakalı kamyonetle nakliyat işi yapmaya başladı. Ancak, dün gece Fethi'nin evinin önüne park ettiği kamyonet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hırsızlığı ihbar eden Fethi, kendisi de kamyoneti aramaya başladı. Fethi ve 2 çocuğu, öğle saatlerinde çalınan kamyoneti evlerine yakın boş arazide yanmış ve bir lastiği çalınmış olarak buldu. Ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı kamyonetin yandığını gören Fethi, gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOCUKLARIM AÇ KALACAK"

10 çocuğun geçimini kamyonetle yaptığı işle sağladığını söyleyen Fethi, "Kamyonet yandı. İş bitti, çocuklarım aç kalacak" dedi.

"BU NASIL BİR VİCDAN"

Kamyoneti Fethi'ye hediye eden Müslüm Güçlü ise "Ben bu adama kamyoneti ailesini geçindirsin diye verdim. Birileri kamyoneti çalıp yakmış. Bu insanlar nasıl geçinecek. 10 çocuklu bir ailenin geçimini sağlayan kamyoneti yakmışlar. Bu nasıl bir vicdan" dedi.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Fethi'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler kamyonet üzerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.