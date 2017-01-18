Çalınan İthal Danaların 10'u Bulundu

BULGARİSTAN'dan ithal edilerek İzmir Limanı'na gemiyle getirilen ve sahte belgeyle alınıp sahte plakalı TIR'a yüklenerek çalınan 48 dananın 10'u, polisin sıkı takibi sonucu Sivas'ta bulundu. Bir ahırda ele geçirilen sığırların sahibine teslim edileceği bildirildi.



Et ihtiyacını karşılamak amacıyla bir süre önce Bulgaristan'dan çok sayıda dana ithal edildi. Geçen 6 Ocak'ta İzmir Limanı'na yanaşan gemideki danalar, farklı kentlerden gelen TIR'lara yüklendi. Bir nakliye firmasında çalıştığını söyleyen H.C. de 48 danayı alıp Karaman'a götüreceğini söyledi. Limandaki görevlilere sahte belge veren H.C., TIR'a yüklenen 48 hayvanla yola çıktı.



TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI



Gemiden yüklenen 48 dananın Karaman'daki firmaya ulaşmaması üzerine, ithalatçı firma polise başvurdu. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liman ve kentteki mobese kameralarını incelemeye aldı. Danaların 66 LB 135 plakalı TIR'a yüklendiği tespit edildi. Sürdürülen çalışmalar kapsamında TIR'ın Kayseri'ye gittiği saptandı. İzmir polisi, Kayseri polisiyle irtibat kurup plakayı ve H.C.'nin eşkal bilgilerini verdi. Kayseri kent girişinde önlem alan polis, H.C.'nin kullandığı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, 48 dananın hiçbirine rastlanmadı. Gözaltına alınan ve limandan çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



10'U SİVAS'TA BULUNDU



Çalınan 48 büyükbaş hayvanın bulunması için soruşturmayı sürdüren polis, bir bölümünün Sivas'a götürüldüğü belirledi. Sivas polisiyle irtibat kuran İzmir polisi, elindeki bilgileri paylaştı. Operasyon düzenleyen polis, bir ahırda İzmir Limanı'ndan çalınan danalardan 10'unu buldu. Danaları alan kişinin, hırsızlık olayıyla ilgili bilgisinin olmadığı öğrenilirken, ele geçirilen hayvanların sahibine teslim edileceği bildirildi. Diğer danaların da bulunması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İzmir