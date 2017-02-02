Çalınan Hayvanları Bulunan Köylülerin Sevinci

Amasya'da jandarmanın çalınan hayvanlarını bulduğu köylüler, mutluluktan askerlere sarıldılar.



Edinilen bilgiye göre, köylerde yaşanan hayvan hırsızlığı olayları üzerine çalışma başlatan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya merkez ve Suluova'daki 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda organize hayvan hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.E, A.C, O.K, C.A, A,D. ve İ.E. adlı 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait ahır, ev ve araçlarda yapılan aramalarda 26 büyükbaş hayvan, 441 çift kulak küpesi, birer av tüfeği ve kuru sıkı tabanca, hırsızlık olayında kullanılan kamyonet ile binek otomobil ele geçirildi.



Yapılan sorguda Ordu, Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'daki 19 farklı hayvan hırsızlığı olayında çalındığı belirlenen hayvanların sahiplerinden bazıları Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine gelerek hayvanlarını teslim aldı. Geçim kaynakları olan hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan köylüler, askerlere sarılarak, "Allah devletten, sizlerden razı olsun" diyerek teşekkür ettiler.



Hayvan hırsızlığı şebekesi üyesi 6 kişi, sorgularının ardından Suluova Adliyesine sevk edildi. Amasya İl Jandarma Komutanlığı, diğer hayvanların sahiplerine ulaşmak için çevre illerdeki güvenlik birimlerine bilgi verdi. - AMASYA