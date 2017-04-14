Çalınan altınlar evlerinin kanalizasyonundan çıktı



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafta önce evden çalınan 30 bin lira değerindeki ziynet eşyaları, aynı evin bahçesindeki kanalizasyondan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Hamidiye Mahallesi Sümbül sokakta ikamet eden yeni evli çiftin evinde meydana geldi. 11 ay önce evlenen Nüve ve Mert Turan çiftinin evine geçtiğimiz hafta hırsız girdi. Genç çiftin evde olmadığı sırada yaşanan hırsızlık olayında, yatak odasındaki dolapta bulunan düğünde takılan altınlar çalındı. Akşam saatlerinde eve gelen çift, düğünde takılan takılarının çalındığını ve yatak odasının dağınık olduğunu görünce emniyete haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi alıp hırsızların bulunması için tahkikat başlattı.

6 gün sonra kaynanası buldu

Damat Mert Turan'ın babası Hakkı Turan ve annesi Funda Turan, hırsızlık olayından 6 gün sonra alt katta oturan yeni evli çifti ziyarete gittiler. Yaşlı çift ziyaretin ardından 3 katlı binanın bahçesinden evlerine merdivenden çıkmak isterken, Funda Turan, bahçe içerisindeki kanalizasyondan gözüne bir yansıma olduğunu fark etti. Kanalizasyona yaklaşıp, mazgaldan içeriye bakan kadın altınları gördü.

Kanalizasyondan çıktı

Anne ve baba, alt kattaki oğulları Mert Turan'a haber verirken, kanalizasyonun mazgalını kaldıran Mert Turan, su üzerinde bir altın bilezik olduğunu gördü. Çalınan altınlardan birini bulan Mert Turan, kanalizasyon içerisinde olabileceğini düşündüğü diğer altınları bulmak için kolları sıvadı. Mert Turan, leğenle kanalizasyondaki pis suları tahliye etmeye başladı. Çalınan altınları tek tek kanalizasyondan çıkaran Mert Turan, emniyet ekiplerine haber vererek çalınan altınları bulduğunu söyledi.

30 bin lira değerindeki takıları buldular

Evlerinden çalınan altınları kendi evlerinin bahçesindeki kanalizasyonda bulan genç çift mutlu olurken, şikayetlerinden vazgeçmeyen genç çift, altınları kanalizasyona atanların bulunması için emniyet ekiplerinden destek istediler.

Olayı anlatan Mert Turan'ın annesi Funda Turan, "Eşim bahçeye çıkmıştı, bende merdivenlerde duruyordum. Yukarıdan bakınca kanalizasyon içerisinde bir şeyin ışıldadığını gördüm. Oğlumu çağırdım. Çalınan altınları bulduk" dedi. Mert Turan'ın babası Hakkı Turan ise, "Geçtiğimiz Cuma günü oğlumun ve gelinimin evine hırsız girmiş. Polisi çağırdık. Polis araştırma başlattı. Bende olaydan 6 gün sonra bahçeye indim eşimle. O sırada eşim kanalizasyonda bir şeyin var olduğunu söyledi. Oğlum geldi ve kanalizasyonun içinde çalınan altınları bulduk. 30 bin lira civarında ziynet eşyası çalınmıştı. Hepsini kanalizasyondan çıkardık" dedi.

Emniyet ekipleri şimdi altınların kimin çalıp kanalizasyona attığını bulabilmek için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.